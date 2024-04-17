表弟回歸！卡森斯清晨抵台 公開喊話：「要為台啤雲豹拿總冠軍」
卡森斯回來了！桃園台啤永豐雲豹籃球隊今(17日)宣布，前NBA球星卡森斯(DeMarcus Cousins) 已於4月17日清晨5點多抵達台灣，雲豹營運長顏行書表示，卡森斯接下來將出賽最後的3場例行賽，分別是4月20、21皆對上臺北戰神，以及4月28日高雄全家海神，接著打完所有季後賽賽程，且目前暫無其他公開行程。
記者吳政紘/綜合報導
卡森斯這次來台也帶了家人一起，他說：「Johnny (雲豹執行長) 說服我這次能帶家人一起來台灣，很期待能和家人在台共度時光，孩子們也特別開心，他們活力滿滿，想要到處跑到處玩的，希望這次能和家人在台灣留下更多難忘的美好回憶。」
台啤永豐雲豹目前以16勝9敗的佳績，僅次於聯盟龍頭新北中信特攻，差距僅0.5場勝，卡森斯強調，我這次回台的最終目標是為球隊奪下總冠軍，我過去這幾個月每週保持訓練，維持身體的強度，我很期待在球場上和隊友間彼此信任的感覺。」
卡森斯也對台灣球迷的支持表達了感謝，「我迫不及待要在場上展現我的最佳狀態，帶給球迷精彩的比賽，期待在主場和所有球迷見面，和我一起享受比賽。」
此外，4月3日台灣花蓮發生的芮氏7.2級地震，卡森斯也在第一時間致電給球團表達關切，他說：「看到災情的報導真的讓人心痛，我對所有受影響的家庭深表哀悼，真心希望大家都能儘快恢復到正常的生活。」