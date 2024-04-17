「功夫貓熊」施展「如來神掌」助警抓毒犯

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社群瘋傳一段員警於中市太平區鍥而不捨追緝抓人影片，該案係中市警第二分局執行查緝毒品勤務，循線於113年4月16日18時02許在太平區永豐路一處停車場發現黃姓犯嫌(男、34歲)之蹤跡，未料黃嫌遇員警盤查，見情況不妙，遂上演落跑戲碼，並翻牆逃逸，員警追捕過程中，所幸一名熊貓外送騎士見義勇為，接力合作，騎機車趨近黃嫌時，一掌打向黃嫌後背，致黃嫌步伐不穩、踉蹌跌倒，讓在後追趕的員警得以順利壓制逮捕。黃嫌遭警控制後，在渠身上起獲安非他命(20餘克)、分裝袋、手機等贓證物，全案詢後依違反毒品危害防制條例移請臺中地檢署偵辦。有網友戲稱是「功夫熊貓」的「如來神掌」助警一臂之力。
第二分局分局長周俊銘表示，警察將秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，持續要求所屬全面查緝嚴重影響治安之毒品案件，將持續刨根溯源，斷絕一切毒品來源；另本案外送員路過熱心助警查緝，對見義勇為協助追捕的外送員表達感謝，對其共同參與打擊犯罪之嘉行將擇期公開對外送員加以表現。
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