「校唱女王」陳華死會！巷內激吻纏綿鮮肉狂放閃 經紀公司回應了
26歲女歌手陳華以一曲〈想和你看五月的晚霞〉爆紅，外型亮眼又充滿才華的她，過去曾自爆追求者從台北排到墾丁，還被拍到和蔡凡熙喝咖啡，桃花不斷，沒想到如今又被直擊和一名籃球褲男子在大街上親親我我，正牌男友正式曝光。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據《CTWANT週刊王》報導，陳華3月23日晚間結束「新北春紛節」演出，便直奔到大安區一家小吃店和朋友們吃晚餐，結束後她和一群男性友人離開，期間都和一名籃球褲男子並肩而行，兩人搭上朋友的車前往信義區，男友下車後幫忙提著陳華的袋子，接著到一家髮廊剪頭髮，陳華也不得閒，到附近的按摩店按摩放鬆。
兩人結束各自的行程之後，邊走在巷內邊聊天，男友在路邊抽煙時，更一把從背後抱住陳華，下巴還在女方頭上磨蹭，互動看起來十分親密，接著他們又前往酒吧和友人聚餐，小倆口不時牽手、跳舞，男友甚至還當眾捧起陳華的臉親吻，周遭朋友對於兩人的超強閃光彈似乎也習以為常。
一直到深夜11點多，陳華才換下演出的洋裝，改成方便活動的T恤，男友又情不自禁抱緊處理，當陳華在練習舞蹈動作時，男友也在一旁親自示範，兩人一起看手機時，男友更自然地拍打陳華的臀部，報導指出，該名男子「T先生」從事超跑買賣，兩人去年夏天就曾曬出相同背景的旅遊照，去年底T先生生日，小倆口還一起慶生，對此，陳華經紀公司也表示，希望大家能留給藝人個人空間，將焦點放在她的音樂作品上。
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