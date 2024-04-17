486先生支持罷免！徐巧芯喊「相信選民」：我還修法提高詐騙刑責
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉入詐騙洗錢案，她也因此被牽涉其中，就有網友好奇「為啥都沒人發動要罷免徐巧芯啊？」貼文一出，吸引團購電商名人「486先生」陳延昶表態支持。對此，徐巧芯今（17）日回應，相信選民眼睛是雪亮的，到目前為止沒有任何證據、照片，證明她真的涉入詐騙，且自己還提出修法，將詐騙刑責提高。
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯近日捲入大姑洗錢案，有網友日前在PTT以「為啥都沒人發動要罷免徐巧芯啊」為題發文，486先生搶先在臉書發文說，「什麼？有人要發動罷免大頭芯（徐巧芯），支持啦！」
對此，徐巧芯今天受訪時指出，相信選民眼睛是雪亮的，因為到目前為止沒有任何證據、照片，證明她真的涉入詐騙洗錢，「我參與詐騙了嗎？我涉入洗錢了嗎？」不僅沒有自己還提出修法，將詐騙刑責提高，這些都是已經正在推動的，從來沒有變過。
徐巧芯也說，不知道486先生要以何種理由對自己進行罷免，「某種程度來說，我也是受害者，大姑老公在家暴，說要殺我全家的時候，我甚至不知情」，今天所有事情打了這這麼多天，沒有任何證據證明她洗錢，自己一像是正面直球對決，不怕發動罷免，「我有沒有做這件事，是後續司法檢調會還我清白」。