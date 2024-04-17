反了？中國學者預測俄烏戰爭蒲亭必定失敗 揭4大關鍵因素
俄烏戰爭自2022年2月開打至今未停歇，烏克蘭陸軍情報日前稱，俄羅斯正在籌組一支規模超過10萬人的部隊，可能在今年夏季發動大規模進攻。與俄友好的中國至今並未有任何呼籲俄方的行動，然而，近日有中國學者在外媒專欄中直指，俄羅斯總統蒲亭在這場俄烏戰爭中注定失敗，並提出四大因素。
國際中心顏得智／綜合報導
北京大學學者馮玉軍近日在《經濟學人》的專欄中，提到他認為普丁在這場俄烏戰爭中注定失敗的四大因素，第一，烏克蘭人展現出高度抵抗和團結力道，至目前為止是非比尋常；第二，國際社會對於烏克蘭的支持相當廣泛，縱使近期許多方面並未如烏克蘭自身所期望。
馮玉軍提到，第三，俄烏戰爭是一場現代化戰爭本質的體現，同時也是一場將工業力量、控制、通訊和情報系統結合的競賽，俄羅斯在這場戰爭中最艱困的原因之一是，他們還沒有從蘇聯解體後經歷的劇烈去工業化之中走出。
最後，馮玉軍觀察的點是資訊，他認為，在決策上，蒲亭因執政太久陷入資訊繭之中，無法和他的國安團隊獲得準確的情報，運作的系統也缺乏有效的糾錯機制，相較之下，烏克蘭顯得更為靈活一些。
馮玉軍更大膽斷言，最終俄軍將被迫撤出包括克里米亞在內所有占領的烏克蘭領土，他認為，俄羅斯的核武能力並不能保證其成功勝利，而美國在韓國等亞洲國家的核戰佈署潛力，也沒有比俄羅斯差。因此烏克蘭若最終勝利，將證明俄羅斯不是無敵，也能澆熄朝鮮半島的核緊張。