每年電費多噴4000元！台電曝冰箱「省電3絕招」必學：保冷又節能
4月電費上漲，許多人開始關心省電相關議題。英國省錢專家拉琪（Natalia Lachi）就曾指出，每個家庭每年都要花上約4600元電費在冰箱上；對此，台電獻上3招省電祕技，能讓冰箱保持低溫又省荷包。
記者賴禹妡／綜合報導
英國省錢網站Discount Code專家拉琪曾指出，一個家庭中有超過12%的用電來源都是冰箱，甚至每年必須為此繳交約114.24英鎊（約新台幣4607元）電費，但冰箱為日常保存食物最重要的電器，因此只能透過省電撇步來降低耗電量。
🟡台電曝冰箱省電3招
台電在官網透露，冰箱為家裡全年無休24小時運轉的家電，要避免冰箱更耗電，最重要的絕招就是「維持內部低溫」，讓冰箱內部留住更多冷空氣，冰箱就不需多耗電來保持低溫，進而達到省電目的。
那麼該如何留住冰箱內的冷空氣呢？台電表示，第一招就是「減少冰箱門開關次數及開啟時間」，因為頻繁開啟冰箱門或開太久，都會讓壓縮機為了降溫多運轉而耗電，「開一次冰箱，壓縮機平均會多運轉10分鐘才恢復冷藏溫度」。台電建議，大家可以將食材分類擺放或在門上標示位置，來減少開冰箱翻找食材的時間。
第二招為「冰箱不要塞太滿，八分滿最剛好」，若將冰箱塞滿食材，會造成冷空氣無法順利流通，降低保冷效果，因此一定要記得定期清理冰箱，不僅能讓食材看得見，冷空氣也能流通。
最後第三招則是「冰箱門要關緊，膠條老化要更換」，台電指出，冰箱使用過後一定要記得將門關緊，平時可以定期檢查門上膠條是否有老化變形或密合度變差，避免冰箱門縫一直漏氣，影響冰箱冷度造成耗電。