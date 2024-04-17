Klay Thompson的旺盛自信是勇士的基石　如今也由他寫下王朝結局

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此役上半場Klay Thompson 5投0中，得0分；Stephen Curry則是5投2中，僅有5分進帳；反而Draymond Green得到9分，比「浪花兄弟」得分加總還多，當事情這樣發展時，你就知道情況不妙了。
2016年總冠軍賽G7，可能是Draymond Green整個職業生涯的進攻高光，但那場比賽73勝勇士最終輸球，看著克里夫蘭騎士拿下隊史首冠。勇士靠著Kuminga替補出戰砍下12分，上半場才能以50：54緊咬比數。
在這場比賽開打之前，Steve Kerr在受訪時特別有意思的表示，球隊本季前段的困境來自於Thompson和Green在情緒和精神上都不對勁，但好在賽季後段端正心態，球隊才能重新振作。這段發言難道不是在小心翼翼地敲打自家主力嗎？
結果Thompson似乎沒有聽進去恩師的金玉良言，第三節又是糟糕的兩次出手選擇，讓一度追到只差1分的勇士，又被對手打反擊拉開到7分。Stephen Curry在包夾之下，沒有太多人提供幫助，他發生6次失誤，讓勇士最終信心潰堤，末節連專注力都失去了，好幾次踩線失誤，似乎已經準備迎接結局，94：118這是最後的比數。
如果我們回顧勇士王朝，2015年的總冠軍帶有一些機運成分，騎士那一年面臨嚴重的傷兵潮，所以才有「絕地七武士」。隔年是勇士王朝建立的關鍵期，雖然最終沒有奪冠，但是他們在西區決賽1：3的情況下逆轉了奧克拉荷馬雷霆，Klay Thompson在第6戰三分球18投11中，狂砍41分，打響「G6 Klay」的威名，也打散了「雙少」雷霆。那年夏天，Kevin Durant來了，勇士在2017、2018完成連霸，4年3冠奠定王朝根基。
喬丹（Michael Jordan）的公牛、OK的湖人、或是綿延15年的銀灰馬刺都好，王朝一定有結束的一天，特別是如今聯盟競爭力來到史上最高點，全球盡力尋找天才小鬼，超級球隊的汰換率更快了，勇士終究會走到山窮水盡。
而既然到了那一天，沒什麼誰比「三巨頭」更有資格毀掉這棟宏偉建築，Klay Thompson的自信是勇士王朝中特別的一種特質，他雖然是一名射手，但勇士長久以來將他當成第2名創造型球星，而他在王朝初期出色的完成任務了，靠得就是那種勇氣和自信。
如今在這個賽季最重要的一場比賽，Thompson選擇相信自己，就如他過去那些年所做的一樣，這也沒什麼錯，只是結果不好罷了。
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