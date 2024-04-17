詹皇被撞飛！Williamson坦克切入吞進攻犯規 網笑：教年輕人做人
西區第7種子NBA紐奧良鵜鶘今（17）日在附加賽首場，在主場迎戰洛杉磯湖人，雖「怪物狀元」Zion Williamson砍下季後賽生涯新高40分，但湖人仍靠著LeBron James繳出「準大三元表現」，以110:106戰勝鵜鶘，其中本場更發生一次LeBron James與Zion Williamson的「坦克級」衝撞，在賽後引起網友熱烈討論，稱「LBJ教導年輕人做人」。
記者張志宇/綜合報導
此次攻防發生在第3節，當時鵜鶘處於追分階段，但LeBron James屢屢用自己的經驗，製造年輕球隊鵜鶘的犯規，其中「怪物狀元」Zion Williamson在一次切入攻筐，LeBron James設下人牆造成Zion Williamson進攻犯規。
此次撞擊力道非常恐怖，賽後更引其網友們熱議，更被製成「迷因」，紛紛表示，「這是一起坦克車的事故」、「看到年輕時的LeBron」、「教年輕版LeBron做人」。
值得一提，鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson此戰為生涯季後賽首戰，就展現自己應有的宰制力，全場上場36分鐘，24投14中，拿下40分、11籃板、5助攻，但可惜在末節僅剩4分鐘時，在一記追平上籃後，因傷退場無緣帶隊拿下勝利。
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