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iPhone 16 Pro加量不加價？128GB沒了「容量直接翻倍」　最大2TB

▲iPhone 15 Pro Max 取消了128GB，起跳的容量改為256GB，有傳聞指出今年的iPhone 16 Pro也會跟進。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 15 Pro Max 取消了128GB，起跳的容量改為256GB，有傳聞指出今年的iPhone 16 Pro也會跟進。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果WWDC24將在台灣時間6月11日凌晨登場，預計9月秋季才會輪到iPhone 16系列上場，但近期關於新機的傳聞沒斷過，有爆料大神指稱iPhone 16 Pro起跳容量將會取消128GB，直接翻倍來到256GB，售價部分則會維持原本的售價，等於是加價不加量的概念，但還是要等到官方發表才會有明確的答案。

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照片、影片畫質越來越好，相機容量也只能持續往上加，從去年的iPhone 15 Pro Max開始就取消了128GB容量版本，頂規款改由256GB起跳，今年iPhone 16 Pro可能也會跟進，根據X帳號LeaksApplePro爆料大神指出，下一代的iPhone 16 Pro最低容量從256GB起跳。

▲（圖／翻攝Ｘ）
▲根據X帳號LeaksApplePro爆料大神指出，下一代的iPhone 16 Pro最低容量從256GB起跳。（圖／翻攝Ｘ）
至於售價會是多少？傳聞會維持在999美元起，等於是容量翻倍但價格相同。台灣蘋果官網目前iPhone 15 Pro的128GB售價是3萬6900元，256GB售價為4萬400元，加量不加價等於便宜了3500元。此外，起跳容量翻倍，最大容量也再往上一階，據傳iPhone 16 Pro系列的最大容量版本有可能會一口氣增加到2TB。

關於iPhone 16系列新機，整理目前爆料包含了：雙鏡頭的iPhone 16和iPhone 16 Plus鏡頭排列有很大的變化，從原本斜對角改為垂直排列。為了提高iPhone 16 Pro和iPhone 16的差異化，會在iPhone 16 Pro加入實體拍攝按鍵。

動作按鈕今年則有望下放，全面配置給iPhone 16和iPhone 16 Plus。螢幕加大， iPhone 16 Pro從6.1吋加大到6.3 吋，而iPhone 16 Pro Max 則會來到6.9吋，可能成為iPhone 史上最大螢幕手機。

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