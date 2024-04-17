租賃公會自律規範上路！舊契約是否適用？金管會：溯及既往
網路爆紅動畫《山道猴子的一生》道出年輕人不顧後果，透過融資租賃公司的「先買後付（BNPL）」貸款買機車及改車，導致財務悲歌，引發各界關注，金管會也要求台北市租賃公司訂定自律規範，包括違約金與遲延利息只能二擇一收取等，並在4月3日公告上路。不過，民進黨立委李坤城今（17）日在立法院財政委員會質詢，舊契約是否也一適用新自律規範？金管會銀行局長莊琇媛表示，對於之前契約生效，租賃公司會遵守最新自律規範，也就是說會溯及既往。
記者顏真真／台北報導
台北市租賃公會所訂包括「先買後付」及「車輛交易業務」2大自律規範已在4月3日公告並上路，不過，李坤城質疑租賃公司自律規範能解決現在這些租賃公司貸放亂象嗎？銀行局長莊琇媛表示，針對超高利率、違約金與遲延利率併計部分，在租賃公會自律規範都已載明兩者不能併收，成數不限甚至以倍計，這涉廣告不實，這部分也已要求租賃公司加強對行銷單位的管理，萬物皆可貸也是在自律規範中有明訂。
立委進一步追問，若租賃公司違反公會自律規範有罰則嗎？莊琇媛說，這部分會用什麼處罰方式，要看租賃公會規範。李坤城則認為看起來是沒有罰則，而且這有溯及既往嗎？過去就有超高利率、貸款無成數怎麼辦？過去已生效的契約有辦法處理嗎？莊琇媛說，3大租賃已跟金管會表示， 即便過去沒這樣規定，有些案子後續會按民法規定來做。
李坤城覺得這有講跟沒講一樣，不該以自律規範上路日期一刀切，要審視過去契約，如果有違法相關規定契約就該作廢，莊琇媛則進一步說明，租賃公司不會因為之前契約已生效，他們以後對消費者會遵守最新自律規範，已簽的約會依最新的自律規範，即溯及既往。