再喝3天！星巴克免截圖「買一送一」到週末　CoCo、翰林都買1送1

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星巴克歡慶統一集團7-11超商再開新店，7-ELEVEN台南永康Fresh康橋門市即將於4月20日正式開幕揭曉最新店型，星巴克同慶優惠大放送。星巴克4月19日至4月21日，全台門市「買一送一」再喝3天！活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。這次免截圖就能整個週末五六日爽喝星巴克半價，出門逛街聚餐別忘了找家人朋友一起喝。
📌翰林茶館新店開幕「買一送一」3大優惠
4月20日是什麼台南人好日子！除了有超商7-11在台南永康開幕Fresh康橋門市，翰林茶館也將在歸仁開出台南三井店祭出3大開幕優惠，首三日特大杯熊貓珍奶「買一送一」每日限量100組，首七日消費鍋物系列換購特大杯飲品「只要49元」，4月20日至5月21日到店消費任一鍋就贈送「100元」折價券，數量有限送完為止。
📌CoCo都可新店開幕「買1送1」連喝2天
CoCo台中文心秀泰店則是今天迎接開幕，亮相全新裝潢，4月18日至4月19日連續2天，祭出超人氣大杯百香雙響炮「買1送1」優惠，每日限量30組，限到店自取，優惠不併用；同樣4月才開幕的CoCo台中梧棲店，即日起至4月28日，也有3大人氣手搖飲料限時優惠，百香雙響炮「第二杯10元」、檸檬奇遇桔特價35元、檸檬冬瓜露特價25元，每日活動數量有限，限到店自取參與，優惠不併用。