人物／常被喚「徐巧芯老公」　劉彥澧沈穩內斂是中市府最年輕首長

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相較徐巧芯的高知名度，不只花蓮媒體不識劉彥澧，當了一年多研考會主委，有些台中市議員還不知道他。幾個月劉彥澧氣管不適，開刀不久便列席議會臨時會，二度答詢時聲音沙啞到幾乎聽不清楚，仍堅持講完，整個議場極度尷尬、空氣為之凝結，之後幾天再沒議員「敢」質詢他；本次會期聲帶稍為痊癒，卻意外因私事被媒體追逐。
劉彥澧和副市長鄭照新一樣，都屬「南漂」青年，周休二日就回台北陪家人，徐巧芯有時也會南下「探親」。相較其他年輕首長在地方的活躍積極，負責盧秀燕中台灣區域治理平台、女性縣市長聯盟等重要業務的劉彥澧，行事相當低調，看不到在台中拓展人脈的企圖心，平常參加聚會也是寡言。有些地方政治人物一時叫不出他名字，就稱「那個徐巧芯的老公」，他也不以為忤。
政治名嘴李正皓透露曾和劉彥澧一起組隊參加辯論比賽，奪下全國冠軍，且劉彥澧在辯論圈有「最佳辯士」美名，暗示劉彥澧「不只兩把刷子」。研考會屬於機關的大腦，翻開劉彥澧學經歷，就讀淡江大學國際事務與戰略研究所博士班的他，算是盧秀燕的學弟，徐巧芯則是他的學妹，夫妻倆行事風格一張揚、一低調，形成強烈對比。
由於過度低調，很多在地政治人物看不出來劉彥澧「平常做了什麼」，只把他視為盧秀燕平衡、攏絡黨內政治勢力的一著棋，甚至猜測盧秀燕此番剛好做切割、安排新的人事。但同事透露，劉彥澧平常話不多，但邏輯清晰嚴謹、個性沈穩內斂，「出言必有物」，這幾天心情雖明顯受私事影響，但一旦公開發言，必定條理分明、拿捏得宜，完全看不到個人情緒，「這就是劉彥澧風格」。