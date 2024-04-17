NBA附加賽／勇士護框表現不佳　菜鳥中鋒TJD成為「弒君」關鍵角色

NBA／勇士王朝落幕　Curry會留下來當「無法打勝仗」的國王嗎？

▲金州勇士本季在附加賽落敗，提前結束這個賽季，Stephen Curry和勇士隊之間還有合約，但他的未來會不會永遠留下？將被外界討論著。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士本季在附加賽落敗，提前結束這個賽季，Stephen Curry和勇士隊之間還有合約，但他的未來會不會永遠留下？將被外界討論著。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在最近一集的FOX電視台《First Things First》節目上，名嘴Nick Wright給金州勇士Stephen Curry的處境做了一個很有意思的描述，直言「魚與熊掌不可兼得」。現在的處境不再是關乎勇士要怎麼做，而是Curry想要什麼，他是要爭冠、還是永遠留在這支球隊成為圖騰般的人物，Curry必須自己做出決定。

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▲金州勇士一哥Stephen Curry，將是湖人勇士大戰的關鍵因子。（圖／美聯社／達志影像）
▲「魚與熊掌不可兼得」Stephen Curry必須做出對自己未來最有利的決定。（圖／美聯社／達志影像）
魚與熊掌不可兼得　金州勇士根基老朽不可逆

「無論他們是沒進附加賽，還是進了附加賽之後、在季後賽被淘汰，看起來都是一回事，如果我準備要退休了，我想搬回我的老家堪薩斯，但我又想住在海邊，你會怎麼和我說？」Wright如此問道，堪薩斯是美國內陸的一個州，並不鄰近海邊，「你只能選一個，要不是回老家，要不就是選擇海邊，魚與熊掌不可兼得。」

對Wright來說，最理想的狀況當然是能搬回老家，又住在海邊，但現實來說這是不可能的。而勇士的情況就和此很相似，人都會老，球隊當然也是，NBA是一個規則完善的聯盟，為了促進競爭，不可能強者恆強，所以勇士這幾季已經被團隊薪資和豪華稅給壓的喘不過氣；然後又因為長年在高水平的競爭壓力，他們並沒有時間來練新人，隨著主力成為老化，他們的狀態搖擺不定，無法搞定自己想要拿下的比賽，去年客場差，今年主場差，就種不穩定感就是一種跡象。

在今天對上國王的關鍵附加賽，Klay Thompson全場10投0中，沒有得分；Curry在重兵包夾之下，只有22分、發生6次失誤，勇士敗在他們自己的王朝功臣手上，根基已經老朽，這是根本問題。

▲金州勇士球星Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士的王朝實質上已經土崩瓦解，與球隊之間還有兩年合約的球星Stephen Curry，還會繼續留下來嗎？（圖／美聯社／達志影像）
Stephen Curry決定左右勇士未來　延續王朝得取捨

儘管Curry目前在這一季結束後，還有兩年合約，但Wright認為勇士覺得會配合他、尊重他的意願，「他有按自己意願行事的權力，我想勇士也會配合他，如果他不想繼續在這個團隊裡待著，無論他想去哪裡，他們都會盡力幫他實現願望，因為他造就了那支勇士，讓每個人都成為百萬富翁。」

Curry這一季的處境也是他未來需要去面對的，兩個賽季後他也才38歲，他可以選擇退休，也可能不會。LeBron James已經向大家證明保持好身體，他可以在這個階段繼續主宰比賽，但他需要改變一下球隊的框架，他不能在每一個晚上一帶四，那太累了。這就是為什麼James會選擇與Anthony Davis在湖人會合。

如果Curry想要打高水平的比賽，那他很可能必須要改變一支球隊，勇士的體系是最適合他的，但這支球隊如今已缺乏調整性，而且不可避免地正在走向衰亡，他們在2022年不可思議的再度攀向高峰，這證明他們是多麼偉大的球隊，但不可能無止境地延續下去，各國媒體每一年都在高唱勇士輓歌，這讓人厭煩，但確實就是如此，只是等個時間罷了。

▲若沒有附加賽制度，今年賽季排名西區第10的金州勇士將提早放暑假。（圖／美聯社／達志影像）
▲如果Curry想要打高水平的比賽，那他很可能必須要改變一支球隊，勇士的體系是最適合他的，但這支球隊如今已缺乏調整性，。（圖／美聯社／達志影像）
肯定是「終身勇士人」　但Stephen Curry不一定能維持高水平

Steve Kerr在2022年尾就說過了：「（王朝）已經接近尾聲了嗎？是的，我們可能還會再一起奮鬥個3年，我也不知道。但是不可能再持續5、6年了，也許是再1季，也許是2季，也許是3季。我們不能擔心太多，只能努力地去度過一個美好的一年，並盡可能的組建最好的團隊。」

Stephen Curry必須要做出選擇，也許不是在今年夏天，也許是更久之後，他必須在「終身勇士人」，以及打高水平比賽之間做出選擇，這就是如今NBA環境的現實。如果在勇士終老，他的名字將在這座城市成為永恆的，如果不是，那我們或許會看到他在NBA偉大球員的「萬神殿」中有不同的排名。

或許，我們可能都知道答案，Curry很可能就只會待在勇士，但他對籃球的影響就結束了，那勢必會讓人有些感傷。

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