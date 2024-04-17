水情告急！供竹科用水的寶二水庫蓄水率剩32%、石門水庫24%
全台水情拉緊報，根據水利署統計資料顯示，石門水庫蓄水率剩24%、寶二水庫蓄水率32%，鯉魚潭水庫雖因近日有較大雨勢，蓄水率止跌微幅回升，維持在33%。仁義潭水庫、白河水庫甚至低於20%。枯水期加上正是春耕用水時節，恐需撐到5、6月梅雨季到來才能緩解。
記者魏妤庭／台北報導
水利署即時水情資訊顯示，一直支援桃竹苗水庫用水的翡翠水庫，蓄水量相當穩定，目前有68%，但桃竹苗最大的石門水庫，雖有翡翠水庫北水南送81萬噸，但仍是水情告急，蓄水率甚至跌到24%。
而用於供應大新竹民生與竹科用水的寶二水庫，蓄水率僅剩下32%，寶山水庫蓄水規模較小，但蓄水率也剩下22%。苗栗主要的3座水庫，明德水庫蓄水率剩26%，鯉魚潭水庫33%，永和山水庫蓄水量則相較下較多，維持在50%左右。
南部水庫也有多處蓄水率不佳，嘉義仁義潭水庫僅18.8%、台南白河水庫17.1%、曾文水庫34.4%，但嘉義蘭潭水庫蓄水率有57.9%，較為理想。
據了解，經濟部之前才將桃竹苗、台中地區的水情燈號調整為提醒的綠燈，雖然這段期間，桃竹苗都陸續有降雨，但雨勢不大，對各大水庫仍是入不敷出。由於普遍看好第2季半導體景氣，產能利用率接近滿載，用水量相當大的竹科是否陷入缺水危機，業界對此相當關注。