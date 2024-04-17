毒販狂奔警察跑到快斷氣！外送員「催油門」一掌攻擊 協助KO逮人
外送員立大功！台中一名黃姓男子涉及毒品案件，昨（16）日台中第二分局警方埋伏逮人時，黃男見狀拔腿狂奔，3名便衣刑警也在後不斷追趕，1名路過的Foodpanda外送員被「臨時徵召」，協助警方騎車追趕，一巴掌拍倒黃男後，警方隨即上前制伏。
記者孫唯容／綜合報導
警方昨天傍晚6時許，在太平區永豐路一處停車場埋伏，34歲的毒犯黃男驚見有警方在場，立即翻牆逃逸，3名警員也緊追在後，不斷喝令他停下來，突然一名外送員騎車經過，他確認是警方在辦案抓人後，催油門加速追趕，接近黃男時一掌拍向他的後背，黃男倒地後員警上前將其逮捕。
警方在黃男身上起獲第二級毒品安非他命（20多公克）及分裝袋、手機等證物，不排除他另涉有販毒嫌疑，將持續溯源釐清，全案依毒品罪嫌移送偵辦。
第二分局長周俊銘表示，警察將秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，持續要求所屬全面查緝嚴重影響治安之毒品案件，將持續刨根溯源，斷絕一切毒品來源；另本案外送員路過熱心助警查緝，對見義勇為協助追捕的外送員表達感謝，對其共同參與打擊犯罪之嘉行將擇期公開對外送員加以表掦。
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