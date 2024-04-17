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被唱歌耽誤的演員？春風《白衣蒼狗》衝向坎城　道德爭議中求生存

▲春風主演《白衣蒼狗》入圍坎城影展「導演雙周」單元，詮釋在道德爭議中求生存的角色。（圖／混血兒娛樂）
▲春風主演《白衣蒼狗》入圍坎城影展「導演雙周」單元，詮釋在道德爭議中求生存的角色。（圖／混血兒娛樂）

記者黃雅琪／綜合報導

春風繼入圍金馬新人獎之後，新主演的藝術電影《白衣蒼狗》（MONGREL），再入圍「第77屆坎城影展電影節」平行單元之一的「導演雙周」肯定。由台灣、新加坡、法國合製的台灣電影《白衣蒼狗》，是唯一入選該單元的華語片。主角春風的演技被認可，消息傳來春風謙稱聽到好消息當然是很開心：「但那是導演的片子入圍，其實跟我也沒很大的關係，感謝大家。」

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▲春風主演《白衣蒼狗》電影，探討沉重人性道德議題。（圖／混血兒娛樂）
▲春風主演《白衣蒼狗》電影，探討沉重人性道德議題。（圖／混血兒娛樂）
春風在《白衣蒼狗》中飾演主角「阿興 Hsing」，講述台灣偏鄉小鎮，勞力短缺、人口流失，只能靠非法移工填補人力缺口。來自泰國的外籍移工為養活老家而來台，非法兼職看護，認真工作卻始終未能獲得信任，被指定管理其他看護卻遭雇主欠薪，緊接著有人失蹤，導致恐懼與猜忌蔓延，情況陷入混沌，在道德爭議中求生存，最終也迷失在大霧之中。

坎城影展「導演雙周」是一個致力於發掘具有進步精神和創新精神的作品的單元。春風分享拍這部片經歷很多磨合，因為角色很黑暗，整部片也都是很沉重的氣氛，因為融入劇情，那時候每天心情都很黑暗。對於坎城影展導演雙周的邀約，春風說目前還在調整工作檔期，還不確定是否會出席。

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