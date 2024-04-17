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台積電回神站穩800元　2萬點回來了！台股大漲311點至20213點

▲台股今（17）日多頭反攻，指數開盤即收復2萬大關，終場大漲311.37點或1.56%，來到20213.33點，成交量為4042.75億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（17）日多頭反攻，指數開盤即收復2萬大關，終場大漲311.37點或1.56%，來到20213.33點，成交量為4042.75億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台股今（17）日多頭反攻，指數開盤即收復2萬大關，台積電法說會前站回800元關卡，帶動權值股、矽晶圓、以及電線電纜類股全面上漲，最高來到20264.99點，終場大漲311.37點或1.56%，來到20213.33點，擺脫昨（16）日重挫陰霾，成交量為4042.75億元。

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大盤止跌回漲強攻之際，櫃買指數上漲4.81點或1.96%，來到250.33點，最高點一度來到250.41點，成交量為1061億元。今日成交量排行榜前五名為：大同、華新、大亞、鴻海、緯創；今日成交值排行榜前五名為：台積電、大同、中興電、鴻海、奇鋐。

電子權值股多數走高，台積電開高走高，最高上漲20元來到808元，終場上漲16元或2.03%，來到804元，法說會前成功站穩800元關卡，貢獻大盤指數就有126點，超過3分之1都是台積電拉抬的；鴻海開高走高，最高來到147.5元，終場上漲5.5元或3.9%，來到146.5元；只有聯發科開高走低，終場下跌5元或0.47%，來到1050元。

今日人氣聚焦的族群仍是電線電纜股，日前傳出跳電危機，電線電纜成為當沖標的，重電族群多檔飆上漲停，激勵類股指數大漲超過6%，登上今日台股漲幅冠軍，大亞飆漲停，領軍爆出10萬張大量，股價來到58.9元，創30年新高，其他榮星、中興電、玖鼎電力、華城、樂事綠能、合機、士電、華榮、華電、宏泰、億泰都飆漲停。

另外，CoWoS概念股也表現不俗，有消息指出，台積電對台系設備廠發動追單，預計2024年第四季交機確保CoWoS產能，CoWoS需求雙倍成長，台積電考慮將CoWoS技術帶到日本擴大產能。激勵相關股價表態，亞翔、旺矽、弘塑飆上漲停，其中旺矽、弘塑再創新天價，群翊上漲逾8%，萬潤、辛耘、至聖、蔚華科上漲逾6%。

散熱族群表現也相對亮眼，廣運、尼得科超眾亮燈漲停，雙鴻、泰碩上漲逾7%，健策、AMAX-KY、奇鋐也上漲超過半根停板。

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