台積電回神站穩800元　2萬點回來了！台股大漲311點至20213點

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電子權值股多數走高，台積電開高走高，最高上漲20元來到808元，終場上漲16元或2.03%，來到804元，法說會前成功站穩800元關卡，貢獻大盤指數就有126點，超過3分之1都是台積電拉抬的；鴻海開高走高，最高來到147.5元，終場上漲5.5元或3.9%，來到146.5元；只有聯發科開高走低，終場下跌5元或0.47%，來到1050元。
今日人氣聚焦的族群仍是電線電纜股，日前傳出跳電危機，電線電纜成為當沖標的，重電族群多檔飆上漲停，激勵類股指數大漲超過6%，登上今日台股漲幅冠軍，大亞飆漲停，領軍爆出10萬張大量，股價來到58.9元，創30年新高，其他榮星、中興電、玖鼎電力、華城、樂事綠能、合機、士電、華榮、華電、宏泰、億泰都飆漲停。
另外，CoWoS概念股也表現不俗，有消息指出，台積電對台系設備廠發動追單，預計2024年第四季交機確保CoWoS產能，CoWoS需求雙倍成長，台積電考慮將CoWoS技術帶到日本擴大產能。激勵相關股價表態，亞翔、旺矽、弘塑飆上漲停，其中旺矽、弘塑再創新天價，群翊上漲逾8%，萬潤、辛耘、至聖、蔚華科上漲逾6%。
散熱族群表現也相對亮眼，廣運、尼得科超眾亮燈漲停，雙鴻、泰碩上漲逾7%，健策、AMAX-KY、奇鋐也上漲超過半根停板。