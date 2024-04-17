政大景觀池命名票選！「金玟池」得票63%暫居第一　爆紅真相曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
活動從4月15日開始短短兩天，就吸引超過萬名網友集思廣益，推出159種名稱，其中不乏「伊比鴨鴨池」、「鴨鴨學語湖」、「可達鴨池」、「就決定是你了小滯」等搞怪諧音、動漫梗，也有走傳統風的「見賢池」、「悅央湖」、「棲賢湖」。
但截至今（17）日下午1點半，得票數最高的竟然是「金玟池」，已經獲得5331票，得票63.37%。但其實「金玟池」是韓國女子團體NewJeans成員Minji的本名，因此消息立刻在各大網路社群上瘋傳，更讓大批粉絲加入投票行列，讓「金玟池」得票率越來越高，並紛紛表示「真的叫金玟池我就去朝聖」、「走向國際化的第一步」。
本次政大景觀池命名人氣票選活動投票時間為4 月 15 (週一) 起至 113 年 4 月 25 (週四) 止，開放一般民眾投票，每人一天限投票一次，可複選，最多五票，但主辦方也提到，活動票選階段，經檢舉或查證有以不正常之手法進行網路灌票或舞弊之行為時，主辦單位將予以刪除，參加者不得異議。
至於最終是否會直接採納「最高票」選項命名？館方則表示，會聘請專家評審高票入選作品，並依「創意度、命名理念、記憶性、關聯性」進行評選，以決定最終結果，讓命名選項與學校名稱、景觀池理念等契合。最終結果將於5月中旬在達賢圖書館網站公布。
金玟池（Minji）小檔案
金玟池（Minji）是女子音樂組合NewJeans成員之一，2004年5月7日出生於韓國江原道寧越郡，小時候曾前往加拿大交換學習，因此英語相當流利。
2019年時還在上中學的Minji，就通過選拔成為成為 Source Music 的練習生，並在2022年7月22日，以NewJeans第一位成員被公布，同年8月1日，以專輯《New Jeans》正式出道。