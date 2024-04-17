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政大景觀池命名票選！「金玟池」得票63%暫居第一　爆紅真相曝光

▲近期國立政治大學要達賢圖書館旁的景觀池命名，更舉辦了人氣票選比賽。（圖／取自政大網站）
▲近期國立政治大學要達賢圖書館旁的景觀池命名，更舉辦了人氣票選比賽。（圖／取自政大網站）

記者潘毅／綜合報導

韓流魅力真的太強了！近期國立政治大學要達賢圖書館旁的景觀池命名，更舉辦了人氣票選比賽，也開放校外民眾參加，沒想到除了許多諧音梗紛紛出籠之外，還有韓星「金玟池」的名字也在其中，甚至還突破6成得票率暫居第一，消息也引發粉絲關注。

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政大校內的達賢圖書館從2019年11 月開館至今，已經 4 年多，周邊草坡、湖水和綠頭鴨吸引無數訪客打卡，但一旁的景觀(滯洪)池這些日子以來，卻都沒有一個正式名稱，因此決定舉辦人氣票選，為其命名。

▲政大校內的達賢圖書館從2019年11 月開館至今，已經 4 年多，周邊草坡、湖水和綠頭鴨吸引無數訪客打卡。（圖／取自政大網站）
▲政大校內的達賢圖書館從2019年11 月開館至今，已經 4 年多，周邊草坡、湖水和綠頭鴨吸引無數訪客打卡。（圖／取自政大網站）
活動從4月15日開始短短兩天，就吸引超過萬名網友集思廣益，推出159種名稱，其中不乏「伊比鴨鴨池」、「鴨鴨學語湖」、「可達鴨池」、「就決定是你了小滯」等搞怪諧音、動漫梗，也有走傳統風的「見賢池」、「悅央湖」、「棲賢湖」。

但截至今（17）日下午1點半，得票數最高的竟然是「金玟池」，已經獲得5331票，得票63.37%。但其實「金玟池」是韓國女子團體NewJeans成員Minji的本名，因此消息立刻在各大網路社群上瘋傳，更讓大批粉絲加入投票行列，讓「金玟池」得票率越來越高，並紛紛表示「真的叫金玟池我就去朝聖」、「走向國際化的第一步」。

本次政大景觀池命名人氣票選活動投票時間為4 月 15 (週一) 起至 113 年 4 月 25 (週四) 止，開放一般民眾投票，每人一天限投票一次，可複選，最多五票，但主辦方也提到，活動票選階段，經檢舉或查證有以不正常之手法進行網路灌票或舞弊之行為時，主辦單位將予以刪除，參加者不得異議。

▲截至今（17）日下午1點半，得票數最高的竟然是「金玟池」，已經獲得5331票，得票63.37%。（圖／取自政大網站）
▲截至今（17）日下午1點半，得票數最高的竟然是「金玟池」，已經獲得5331票，得票63.37%。（圖／取自政大網站）
至於最終是否會直接採納「最高票」選項命名？館方則表示，會聘請專家評審高票入選作品，並依「創意度、命名理念、記憶性、關聯性」進行評選，以決定最終結果，讓命名選項與學校名稱、景觀池理念等契合。最終結果將於5月中旬在達賢圖書館網站公布。

▲NewJeans minji（圖／翻攝自IG＠NewJeans）
▲金玟池（Minji）是女子音樂組合NewJeans成員之一。（圖／翻攝自IG＠NewJeans）

金玟池（Minji）小檔案

金玟池（Minji）是女子音樂組合NewJeans成員之一，2004年5月7日出生於韓國江原道寧越郡，小時候曾前往加拿大交換學習，因此英語相當流利。

2019年時還在上中學的Minji，就通過選拔成為成為 Source Music 的練習生，並在2022年7月22日，以NewJeans第一位成員被公布，同年8月1日，以專輯《New Jeans》正式出道。

▲Minji於2022年7月22日，正式以NewJeans第一位成員被公布，同年8月1日，以專輯《New Jeans》正式出道。（圖／取自IG@minji__newjeans）
▲Minji於2022年7月22日，正式以NewJeans第一位成員被公布，同年8月1日，以專輯《New Jeans》正式出道。（圖／取自IG@minji__newjeans）

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