NBA附加賽／勇士護框表現不佳　菜鳥中鋒TJD成為「弒君」關鍵角色

勇士花117億維持王朝、卻在附加賽淘汰　Kerr：沒人能永遠在頂端

▲金州勇士在附加賽遭到沙加緬度國王淘汰，今年季後應該會有大動作，主帥Steve Kerr賽後受訪時表示自己現在豪無法思考這些。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士在附加賽遭到沙加緬度國王淘汰，今年季後應該會有大動作，主帥Steve Kerr賽後受訪時表示自己現在豪無法思考這些。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

94：118，金州勇士以相當難堪的方式結束賽季，勇士王朝實質上已經崩塌，這是肉眼可見的結果。 勇士本季薪資加豪華稅高達3.8億美元（約117.9億台幣），打出這樣的結果是不可接受的。 在結束賽季的記者會上，勇士主帥Steve Kerr對此結果做出回應，他認為「沒有球隊能夠永遠站在頂端」，季後肯定有很多事要去思考，但自己現在無法去想這些。

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▲球星Stephen Curry跌坐在場中，勇士在附加賽被淘汰。（圖／美聯社／達志影像）
▲球星Stephen Curry跌坐在場中，勇士在附加賽被淘汰，提前結束2023-24賽季。（圖／美聯社／達志影像）
三巨頭合計只進12球、發生10次失誤　球隊的敗亡早可預見

這場比賽勇士「三巨頭」Stephen Curry、Klay Thompson和Draymond Green合計投進12球，共出現10次失誤。Curry16投8中，得到22分4籃板2助攻，發生6次失誤；Thompson則10投0中，三分球6投0中，沒有得分；Green這場8投4中，得到12分3籃板6助攻2抄截，發生3次失誤。

在去年的首輪系列賽搶七，Curry狂砍50分，他們最終4：3晉級。在季後賽之中，球星的影響力是關鍵的，這也是為什麼外界在此之前仍對勇士本賽季帶有一些期望的原因。但最終結果卻是殘酷的，它明顯地指出勇士隊不再有爭冠實力的這一事實。

▲Steve Kerr在去年11月宣布，這將是他最後一次執教美國隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲Steve Kerr在勇士被淘汰和百感交集，坦言現在還無法思考季後的事。（圖／美聯社／達志影像）
勇士花3.8億美元維持陣容　最終成績不可接受

NBA薪資專家Bobby Marks賽後總結勇士本季球隊陣容開銷，多達3.825億美元，其中球隊薪水為2.056億美元，豪華稅則來到1.769億美元。老闆Joe Lacob希望把薪資降到稅線以下，這是否有操作上的可能性是一回事，但他們很可能無法開給Thompson想要的合約。

在談到球隊後續是否會做出大變動時，勇士主帥Steve Kerr說：「這對我來說還太早了，我現在還無法開始思考這個問題。」Kerr坦言沒有球隊能夠永遠站在頂端，他們會有計畫，但這不是現在要思考的，「所以今年夏天會發生什麼，以及明年會有什麼計劃，我們稍後再擔心。 我們目前還不夠好，但這不是因為我們的隊員缺乏努力或承諾。」

「但是，我們在這一個休賽季，我們肯定有很多事情需要思考。」Kerr最終為勇士的這個賽季留下這樣一句話，已經足夠說明一切。
 

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