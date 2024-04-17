勇士花117億維持王朝、卻在附加賽淘汰　Kerr：沒人能永遠在頂端

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場比賽勇士「三巨頭」Stephen Curry、Klay Thompson和Draymond Green合計投進12球，共出現10次失誤。Curry16投8中，得到22分4籃板2助攻，發生6次失誤；Thompson則10投0中，三分球6投0中，沒有得分；Green這場8投4中，得到12分3籃板6助攻2抄截，發生3次失誤。
在去年的首輪系列賽搶七，Curry狂砍50分，他們最終4：3晉級。在季後賽之中，球星的影響力是關鍵的，這也是為什麼外界在此之前仍對勇士本賽季帶有一些期望的原因。但最終結果卻是殘酷的，它明顯地指出勇士隊不再有爭冠實力的這一事實。
勇士花3.8億美元維持陣容 最終成績不可接受
NBA薪資專家Bobby Marks賽後總結勇士本季球隊陣容開銷，多達3.825億美元，其中球隊薪水為2.056億美元，豪華稅則來到1.769億美元。老闆Joe Lacob希望把薪資降到稅線以下，這是否有操作上的可能性是一回事，但他們很可能無法開給Thompson想要的合約。
在談到球隊後續是否會做出大變動時，勇士主帥Steve Kerr說：「這對我來說還太早了，我現在還無法開始思考這個問題。」Kerr坦言沒有球隊能夠永遠站在頂端，他們會有計畫，但這不是現在要思考的，「所以今年夏天會發生什麼，以及明年會有什麼計劃，我們稍後再擔心。 我們目前還不夠好，但這不是因為我們的隊員缺乏努力或承諾。」
「但是，我們在這一個休賽季，我們肯定有很多事情需要思考。」Kerr最終為勇士的這個賽季留下這樣一句話，已經足夠說明一切。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁