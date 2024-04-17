名家論壇》韋安／不是電影！侯友宜與公安過招跨海辦案的「傳奇」

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侯友宜40多年的公職，有著無數和電影一樣的情節。有些已被淡忘，但仍值得提起的過去……可以拍成好幾部電影。
下面就是一部，侯友宜不為外人所知，可以拍成電影的真實「傳奇」故事。
【「台灣人的命」！保護生命，是侯友宜執法第一優先任務。他有很簡單直接理念和原則，認為每個台灣人的生命，都要被保護，被公平、公道地善待。害人命者，一個都不應該被跑掉。天涯海角都要抓捕回來，必須接受法律的制裁。】
2024大選已經翻頁過去。不過選戰過程中，卻幫我「翻出」，侯友宜這個警察出身的總統參選人，被淡忘埋藏的另一個「傳奇」。
當這位往日「硬漢英雄」，被二位醫生對手同時抹紅，被質疑會「親中賣台」，侯友宜相當介意和感慨。在造勢場合，或接受採訪時，侯曾幾次提起30年前，到對岸調查千島湖事件的往事。
為了找出24位台灣人遇害真相，「我30多年前就敢跟老共、公安，拍桌子」，他說。不畏懼任何壓力，與公安直球對決。要求對方，給遇害者家屬一個交代。
別人用一張嘴來愛台灣，侯友宜都是用行動和拿性命，來「捍衛國家，保護人民」。30年前，他就成為兩岸分治幾十年，第一個登陸對岸的台灣警察，為在千島湖事件中，不幸罹難的台灣鄉親討公道。
「台灣人的命是命」！不計生死都要去守護捍衛」，侯友宜在幾十年從警生涯中，以行動來體現這種信念。台灣人無論在國內，或異域受到謀害，只要輪到侯友宜這個刑警負責偵辦，他一定會窮追不捨，查個水落石出。
而傷人性命的歹徒，逃到天涯海角，他也要想方設法追捕到案。讓加害者難逃法網，接受應有的懲罰。還給不幸遇害者一個公道，給他們的家屬慰藉和交代。
雖然，侯友宜只是三言二語，提到這次跨海辦案的過往。不過深入搜尋資料和記錄，訪談當年的知情者，侯在調查千島湖事件中，有著「傳奇」般的事跡。
而且，在最後緊要關頭，侯友宜與公安直球對決。他出示關鍵證據的場景，與去年11月23日，在君悅飯店「讀簡訊」一幕，都有著「一槍斃命」的完結效果。
●慘案真相 疑點重重
1994年3月31日下午，台灣一組24人的旅遊團，在安徽省歙縣深渡鎮碼頭，搭乘「海瑞號」遊船，遊覽浙江、安徽2省交界處的千島湖。原定3月31日晚間返航，遊船卻遲遲不見蹤影。
據當地官方公佈的資訊，到了第二天4月1日，08：05，有人發現「海瑞號」在千島湖一處水域失火延燒，並報案。
09：00，由當地消防將火熄滅。
16：10，把已拖到碼頭的「海瑞號」船艙積水抽出，登船搜索，陸續發現一具具遺體。
4月2日凌晨，將船拖離碼頭，移到船塢。把船底打洞，等水流盡之後，發現其餘的遺體。24位台灣旅客全數遇難，還有6名船員，2名導遊，共計32人。當地官方第一時間宣佈，這次船難意外因失火造成。也是大陸官方對案情的第一個版本。
隨後前往事發當地的台灣遇難者家屬，查看出事的「海瑞號」，發現船體有疑似彈孔痕跡。受害者的行李、隨身貴重物品都不齊全，護照則全都遺失。因此強烈懷疑，此次事件並非火災意外造成，而另有原因和隱情。
當地官方，既沒有讓家屬參與驗尸過程，也不願提供書面驗尸報告，堅稱是火災意外。並設置多重障礙，不讓家屬把遺體運回台灣安葬。家屬不得不同意，將遺體在當地火化，骨灰帶回台灣。
4月10號，中共官媒《新華社》報道，該事件「不排除遭人為破壞的可能性。」4月17號，《新華社》報道，中共官方宣佈偵破「千島湖案」，這次事件是一起嚴重的搶劫縱火殺人案。
中共公安已經逮捕3名嫌犯，吳黎宏，男22歲，余愛軍，男23歲，胡志瀚，男24歲。後續偵查後，公安又以窩藏贓物罪，逮補了吳黎宏的哥哥吳黎明。
公安宣稱的案情為，3月1日下午，3名嫌犯駕駛快艇，攜帶單管獵槍兩支、獵槍彈30餘發、斧頭一把、匕首等，以及炸藥、雷管、導火索等爆裂物，在千島湖中預謀劫持遊船搶劫財物。
在劫船水域，劫持「海瑞號」之前，曾有2艘觀光船經過。因嫌犯認識第一艘的船主，而第二艘人數太多，不好控制現場，便沒有下手。最後，第三艘經過的「海瑞號」，不幸成為下手的對象。
3名嫌犯供稱，3月1日18：30，他們劫持登上「海瑞號」。收刮財務後，沒有表露殺意，用武器逼乘客和船員下到底部船艙，並取走進入船艙的木梯。然後把船開往預定沉船水域「黃泥嶺」深水區，隨即潑灑汽油，縱火燒船殺人滅口。
但這第二個版本的案情過程，仍讓人疑點重重。家屬有觀察到遇害親人遺體的口腔鼻孔，並沒有火燒窒息造成死亡的煙熏痕跡。讓人懷疑，遇害者是先遭殺害，現場的火燒痕跡是為了湮滅，其它犯罪事證的「二次加工」。
而且，所有人的護照都找不到，或被火燒後的殘存痕跡。當時對岸用假護照，偷渡到歐美打工盛行，台灣護照被盜用拿去變造掩護偷渡，價值不菲。3名嫌犯的供詞，無法與實情相符。
●警界第一人 跨海辦案
在台灣家屬強烈不滿，台港媒體連日報導，國際輿論的關注下，對岸的海協會，最後接受台灣海基會要求。同意由當時海基會副祕書長許惠佑帶隊，率領一個由法律、法醫、火場鑑識、刑事偵查專家所組成的調查團，前往大陸浙江杭州。與大陸海協會所組織的專家調查團，一同查明千島湖事件真相。
這次受國際矚目，台灣首度派員去大陸，兩岸聯手的重大刑案調查，也是兩岸分治45年後，第一次有現職警察，以刑事專家身份，到對岸執行辦案任務。
命運再一次安排，讓侯友宜被「輪到」，成為台灣警察登陸對岸第一人，接受重大和異常艱巨的刑事調查任務。
當時，擔任刑事局偵二隊長的侯友宜，已屢建偵破大案奇功，有豐富出色辦案經驗。台灣國內只要發生重大刑案，上級長官刑事局局長，甚至警政署長，都會指派或點名侯，去負責偵辦，而他總是不辱使命，完成任務。
所以，時任刑事警察局局長王郡，接到海基會需要跨海調查刑事專家請求時，當然第一優先指派侯友宜。另一位同行的，則是高階警官翁景惠。
一接到任務指令，侯友宜、翁景惠2人立即在台灣，開始蒐集案情相關證據和資訊。侯友宜除了訪談，前往對岸處理親人後事的遇害者家屬，還找到許多案發前後，去千島湖遊覽的台灣遊客。在出發前，隔海先建立案情資料庫，盡一切可能做好準備工作。
1994年5月8日，台灣海基會「千島湖事件」專家調查團，從台北出發，經香港轉機到浙江杭州，並預定14日返台。把此次任務宗旨，設定為「了解案情、追究責任、要求道歉、進行索賠」。
隨團前往的侯友宜，只有一個心願和目的，突破一切障礙，用自身刑事偵查經驗，為魂喪異地台灣鄉親，和他們悲痛萬分親人們，找出真相，討回公道。
冥冥中，也是一種天意和巧合。2年前5月的大致時分（1992年5月15日），侯友宜的唯一愛子，在幼稚園的集體旅遊中，也不幸遇上遊覽車失火意外。因此，刑事局長王郡，在指派候友宜接受這次任務時，還一度猶豫了一下，擔心是否會觸碰候的喪子之痛。
當侯友宜得知長官的此番顧忌，誠懇地表示，自己很願意，也義無反顧，為千島湖事件遇害鄉親和家屬，盡到一個台灣刑警應盡的責任。
穿心撕肺喪子之痛，侯友宜已埋在心中，很少對外表露。外界只是覺得在那次意外之後，他完全變了一個人，顯得「穩和靜」。聲音變得柔和，待人更加和氣，情緒冷靜平穩很少起落。
而自那時起直到至今，侯對他人更顯包容。敏感和有同理心，體悟意外失去親人的創傷之痛。更專注和傾盡全力，破案追緝奪命兇手讓其伏法，這樣才能讓受害家屬，得到公平和公道的一絲寬慰。對如像太魯閣火車出軌翻覆公共意外事件，死難者的家人，則想方設法給與關懷和溫暖，寬慰生者。減輕他人之悲痛，被侯視為職權內應盡責任。
這次24位台灣人慘喪生命，上百名家屬此刻，正陷於哀怨無助的悲痛中。找到真相，就是給他們最需要的安慰和幫助。
●問題專家
台灣調查團5月8日傍晚，一抵達杭州就接到壞消息。大陸方面表示無法安排，海基會專家希望會見涉案被告的要求。並以不合規定爲由，拒絕提供解剖報告書，只能用口頭方式說明解剖檢驗的結果。
有200百多家港澳台，及國際媒體在場見證，海基、海協兩會專家團，一同出席的案情討論會議上，侯友宜這個個頭不高，操著濃重台語口音的台灣警察，不卑不亢嚴肅地表示(，雖然千島湖事件造成兩岸關係諸多負面影響，但站在偵查犯罪的立場，自己並不會預設立場、心存成見。完全會依必要程序逐步來做，這樣才算客觀。
侯友宜強調：「不能和涉案被告會面，勢必會影響真相的調查，很令人遺憾」。
侯友宜語氣平和，但堅持立場和原則，當著兩岸、港澳及國際媒體，繼續堅定地表示，他和台灣專家團，沒有任何偏見。希望以專業和必要的科學鑑識和刑事偵查程序，找到事涉20多條台灣人性命案件，公正客觀的真相。並抗議道，中共的拒絕和阻撓，將會影響對真相調查。
不同意台灣調查團，任何實質性的調查。陸方海協會方面，由中共公安部高級警官刑偵局反恐處長何挺，親率一支九人公安專家小組。由公安專家小組，以簡報、蒐證錄影帶、幻燈片及口頭報告方式，向海基會代表團說明偵破千島湖慘案的經過。
侯友宜原本想以自己辦案和偵查經驗，跨海調查找真相，卻變成只能聽公安的「說明會」。公安專家信心十足地說明，這起特大搶劫殺人放火的刑事案件，只有三名嫌犯、一名窩藏犯。「全案的偵破事證確鑿，百分之百沒有疑點」。
公安對案情偵破的內容，表現得信心滿滿，在場大陸媒體記者聽到後，則圍著台灣帶隊團長許惠佑一直詢問：「你滿不滿意？」海協會公安專家，也向台灣調查團，問著相同的問題。
侯友宜及台方專家，個個心中其實「百分之百疑點重重」。全都以還要看到現場看看，才能有結論，不以回答。
我方就案情提問時，候友宜向海協會公安專家提出一些問題：
「到現場搜索，有無帶同嫌犯？」
「『海瑞號」幾點幾分被發現，幾點幾分報案？」
「『海瑞號」幾點幾分，被拖離黃泥嶺？」
侯提了幾十個問題，鉅細靡遺，又事關案情關鍵核心。公安專家回答少部分，其它難以應對，藉口偵查祕密或與案情無關而避答。
侯接著又對凶嫌作案過程中細節，公安破案後起贓等細節，詢問海協會公安專家。侯的許多問題，對方都無法回答，被問倒。也證明這些「細節」在公安的破案過程中，被省略跳過去了，或是根本不存在。
陸方來自中央公安部，浙江省會杭州的公安專家，都是對岸的治安精英，被侯友宜這位台灣同行，問得無法招架，也答不出來，有點「被偵訊」的感覺。最後以拒答來回應，讓兩邊氣氛也開始有些緊張。
但侯友宜繼續問了幾個關鍵問題：
「嫌犯之一的吳黎宏，任職杭州武警支隊的哥哥吳黎明，以窩藏贓物被捕，是否對弟弟犯案事先知情」？
「罹難家屬不在場，誰有權解剖屍體」？
「家屬4月4日就到，爲什麼不等家屬來」？
侯友宣以專業刑事偵查技巧和經驗，問了涉及案情各環節深入問題。讓陸方自以為「百分之百沒有疑點」的案情說明，變得破綻百出。也不再好意思問台灣調查，對他們的破案結果「滿不滿意」？
接著在台灣調查團的堅持下，兩岸調查團，一起前往離杭州280公里的千島湖，勘驗案發的遊船「海瑞號」。
5月11日上午09：40，一行人上到「海瑞號」船上，發現船艙已被打掃整理過，中間客艙的地上，整齊堆放三堆灰燼，船艙內的殘留物裝到四、五個麻袋裝內。打掃整理過，失去現場勘驗價值。
侯友宜問隨行杭州公安同業：「你們現場勘驗怎麼會這樣？」卻得到回答：「現在不整理，怎麼動驗？」
而在無法整理改變的船體結構，發現一些重大疑點。船體底艙空間狹小，根本無法容得下32名受害者。3名被捕兇嫌供稱，他們劫船後，把船上所有人都趕進底艙後，縱火燒船殺人滅跡。還有，船內好幾處著火點，火燒後的痕跡，完全與一般正常的不同。
第二天，5月12日上午，兩岸專家調查人員共搭一艘遊船，按照大陸公安單位宣稱的破案版本，沿著「海瑞號」出事當天航跡走了一邊。以正常遊湖航速航行，分別前往遇劫點水域，和最後棄船被發現點。10：35 抵達遇劫水域。侯友宜一路仔細觀察水域寬窄，水流速度，船身起伏。
當晚兩岸調查團、調查小組及隨行的罹難者家屬，一同返回杭州。
●關鍵證據！
5月13日上午，海基、海協兩會專家在杭州西子賓館，進行最後一次案情討論會。雙方你來我往，各說各話毫無交集和共識。公安專家毫不理會，台灣專家提出疑點和舉證。
等到侯友宜對案情發表看法，以及向陸方提問題時，侯友宜單刀直入，大膽對案情做了研判和推論：
一、直接挑明凶手不止三人，且懷疑第一現場，就是在「海瑞號」船上，凶嫌在劫持登船後便開槍殺人。
二，在第二現場，游船被棄置發現處，應該有更多人參與，用拖船和其它船隻接應，把遊客護照收刮一空，行李也搬運走。
二、以「海瑞號」遊湖行進間的速度，除非有特殊身分的嫌犯，可命令停船受檢查，否則是很難上船的。有可能具有武警或軍人等，特別身分的人士參與犯案。
侯友宜最後語氣平和，鄭重堅定地表示，有這麼多疑點和不合理之處，希望兩岸的執法者合作，能找出「真正的答案」。給遇害的兩岸鄉親，和他們的家人一個公道。
但陸方公安專家們態度強硬，僅以的確是，「三個人犯案」、「沒有特殊身分人士參與」，等標準答案回應。他們對於侯友宜等台方專家代表，一再著墨於嫌犯人數、犯案經過、及有特跌身分人士參與作案，表達出強烈不滿。甚至直接嗆侯友宜，和同行我方人士：「是不是來找麻煩的！ 」
侯友宜毫不退縮地表示：「我是有一分證據，講一分話。從來也沒有胡亂講。」侯繼續說道：「我只是提問題，沒有做出違反海協、海基兩會事先協商的規定」。
「我方只是希望你們提出合理解釋，不是故意要刺激你們。」會場氣氛變得火爆，僵持凝重到臨界點。
最後，一直講話不太大聲的侯友宜，有點激動地拍了幾下桌子，拉高語調和大聲質問：
為什麼大家不能找出真相？為什麼不能給遇難的受害者一個公道？
為什麼不能給他們的家屬和台灣人一個合理的交代？也給國際社會一個交代？
在這場案情「討論會」上，侯友宜還出示一樣「一槍斃命」的關鍵證據。是他接受這次任務後，出發前，從一位案發第二天，4月1日，前往千島湖旅遊的台灣遊客取得的照片。
這張放大的照片上，清晰地拍到湖面遠處有三艘船，位於中央的那艘就是「海瑞號」。位置正是在「海瑞號」最後被棄置和被發現的黃泥嶺水域。
「海瑞號」旁，一邊有艘拖船，另一艘則是大型遊船。提供照片的這位台灣遊客表示，拍攝當時並沒看見「海瑞號」上有火苗，只見到縷縷薄煙。
照片上照相機自動在底片打印的時間為：「94.4.1.6:30AM」
足以證明，「海瑞號」從前一天3月31日案發傍晚，到第二天4月1日早上06：30，都沒有被縱火燒船的跡象。
此外，候友宜找到的另外3名台灣遊客，這3名目擊者表示，4月1日早上在遊湖時，親眼目睹，當時拖船上有兩個人，攀上「海瑞號」甲板搬運物品回拖船。
大陸官方公佈的案情，被抓到3名嫌犯供稱3月1日18時30分，在千島湖阿慈劫持「海瑞號」。控制船上人員，搶劫財務後，把船開往預定沉船水域黃泥嶺深水區，並縱火燒船。
侯友宣指著這張照片，質問大陸公安專家小組人員，對案情不是有所隱瞞，就是遭到地方政府和當地公安的欺瞞。當場，讓公安專家們難堪不已。
公安專家們則激動憤怒地直呼，侯友宜手中的照片中的事實是「不可能、也不存在的」。並警告侯說話要小心負責任，不能隨便編造案情。
●結局！一個都不放過
這場海基、海協兩會調查及案情討論會結束後，在西子飯店召開記者會。
陸方公安專家逐一駁斥，侯友宜等海基會調查團專家，提出的疑點。更堅持案情真相，就是中共官方公佈的版本。並強調，海基會案件調查專家，所提出的疑問和證據，不影響日後的審理。
台灣調查團團長許惠佑，最後在記者會上宣告，大陸對於千島湖案的交代疑點仍多，擇期再議。
6月12日，浙江省中級人民法院宣布判決結果，3名犯罪嫌疑人吳黎宏、胡志瀚、余愛軍，均以搶劫罪、故意殺人罪被判處死刑。6月19日，3人被槍決執行死刑。
5月14日傍晚，經過6天跨海辦案，精疲力竭的侯友宜，跟著海基會「千島湖事件」調查團，一起返回台灣。
侯友宜的心情既沉重，也帶著遺憾。時空因素的限制，這個案子只算辦了一半。每次當事情輪到他時，他都敢拼，毫無畏懼地努力去做。而結果，有時靠天意來決定。
若是對岸願意，讓他偵訊那3名嫌犯，以他的偵訊經驗，交叉比對證詞。並詳盡地研究解剖報告，勘察物證等，他一定能把全案的真相徹底解開。
「台灣人的命」！保護生命，是侯友宜執法的第一有優先任務。他有很簡單直接理念和原則，認為每個台灣人的生命，都要被保護，被公平、公道地善待。害人命者，一個都不應該被跑掉。天涯海角都要抓捕回來，必須接受法律的制裁。
9年後，2006年，侯友宜成為刑事警察局局長。全力推動刑事警察，派住外館機制。任內先派駐刑事聯絡官，到泰國、菲律賓、越南等，台灣在這些國家的外館，展開跨國國際合作打擊犯罪。除了打擊毒品走私交易，更和當地警方合作，把台灣逃逸到那裡的犯罪分子抓捕歸案。
目前，派駐外館刑事聯絡官，已增加至美、日、韓、南非等10多國。讓台灣能與越來越多國家，國際合作跨國打擊犯罪。把在台殺人越貨者，跑到天涯海角，也能一個個抓回來。
侯友宜出任局長後，在刑事局偵查科設立兩岸組，由他的同學偵查科科長高政昇負責。即使當時是綠色執政，侯友宜低調務實，透過偵查科兩岸組，與對岸展開有默契的合作打擊犯罪。在侯局長任內，將「十大通緝要犯」薛球、陳益華，以及多名台灣殺人通緝犯，從對岸遣返回台。
侯友宜與海協會「千島湖事件」專家組組長何挺，不打不相識。當何挺後來陪同海協副會長唐樹備來台交流時，侯友宜還曾私下宴請了對方。一點也不介意，當初為調查千島湖案時針鋒相對，互嗆翻桌。
侯會體諒，當時對方可能也有什麼難處，或許被地方官員和公安的集體作為「綁架」限制，無法本於專業來偵辦案情。不過再度見面時，侯友宜還是試探性地問了一下，何處長後來對千島湖案，有沒有新的發現？
對方「哈哈」帶過，侯友宜就也算了，不再追問。但心中對千島湖事件，一直存有遺憾。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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