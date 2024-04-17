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網紅德州媽媽突發「不自戕聲明」！爆黃子佼案出現內鬼

▲網紅德州媽媽突然在社群上發出不自殺聲明，透露黃子佼案出現內鬼。（圖／黃子佼部落格）
▲網紅德州媽媽突然在社群上發出不自殺聲明，透露黃子佼案出現內鬼。（圖／黃子佼部落格）

記者洪生儒／綜合報導

藝人黃子佼的爭議事件至今持續延燒，網紅「德州媽媽」先前也在社群上公開多名受害者的音訊跟截圖作為證據，表示自己願意傾聽受害者的苦水，也樂意為大家發聲，並提供律師和立委管道給予受害者協助，引起不小的關注與討論。不過，她最近發文透露，有人假冒受害者身分，試圖要打探案件的進度，雖然對方沒有成功得逞，但這樣的事情也讓她感受到極大的壓力，甚至直接在社群上發出不自殺聲明，再度掀起熱議。

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德州媽媽近日在Threads發文表示，「出現了假裝是禿嬰受害者來探聽進度的人」，不過還好她有所警覺，所以「從頭到尾那位假冒身分的人都沒有被放進受害者群組」，只是這件事也影響到她的睡眠。德州媽媽也坦言，「對於受害者們的來信，總是感到提心吊膽，存在著又希望看到、又不希望看到的複雜心情。」

▲德州媽媽近日在Threads發文表示，「出現了假裝是禿嬰受害者來探聽進度的人」，還好她有所警覺沒讓對方得逞。（圖／德州媽媽Threads）
▲德州媽媽近日在Threads發文表示，「出現了假裝是禿嬰受害者來探聽進度的人」，還好她有所警覺沒讓對方得逞。（圖／德州媽媽Threads）
德州媽媽也表示，「其實我做任何事心裡的驅動力並不是『這是我的社會責任』，對我來說我只是在做個人而己。我並沒有覺得不為哪件事發聲我就失職了，單純是知情而沈默，我會感到痛苦。」最後德州媽媽也順便在貼文中發出不自殺聲明，讓許多網友看了都相當不捨，紛紛留言表示，「謝謝你所做的一切」、「這個人不管目的到底是什麼都非常可惡耶！」、「看來他們應該開始真的擔心了」。

▲德州媽媽為了黃子佼事件替受害者發聲，在過程中身心靈也是飽受煎熬。（圖／德州媽媽Threads）
▲德州媽媽為了黃子佼事件替受害者發聲，在過程中身心靈也是飽受煎熬。（圖／德州媽媽Threads）
此外，德州媽媽在替受害者發聲的過程中，身心靈也是飽受煎熬，「老公小孩一直勸我休息，但我總感覺，now or never，必需再撐一下。」並提到曾經也遭受性侵而輕生的作家林奕含，「如果林奕含還在，她會跟我一起戰鬥吧。這個社會上有些人就是以強暴小女孩為樂。任何關於性的暴力，都是整個社會一起完成的。把忍耐當成美德是這個偽善的世界維持它扭曲的秩序的方式。」最後她也難過表示，「我的眼淚一直逆流到腦中。」粉絲們看了都相當擔心，紛紛留言希望德州媽媽要好好休息照顧好自己。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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