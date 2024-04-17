網紅德州媽媽突發「不自戕聲明」！爆黃子佼案出現內鬼

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德州媽媽也表示，「其實我做任何事心裡的驅動力並不是『這是我的社會責任』，對我來說我只是在做個人而己。我並沒有覺得不為哪件事發聲我就失職了，單純是知情而沈默，我會感到痛苦。」最後德州媽媽也順便在貼文中發出不自殺聲明，讓許多網友看了都相當不捨，紛紛留言表示，「謝謝你所做的一切」、「這個人不管目的到底是什麼都非常可惡耶！」、「看來他們應該開始真的擔心了」。
此外，德州媽媽在替受害者發聲的過程中，身心靈也是飽受煎熬，「老公小孩一直勸我休息，但我總感覺，now or never，必需再撐一下。」並提到曾經也遭受性侵而輕生的作家林奕含，「如果林奕含還在，她會跟我一起戰鬥吧。這個社會上有些人就是以強暴小女孩為樂。任何關於性的暴力，都是整個社會一起完成的。把忍耐當成美德是這個偽善的世界維持它扭曲的秩序的方式。」最後她也難過表示，「我的眼淚一直逆流到腦中。」粉絲們看了都相當擔心，紛紛留言希望德州媽媽要好好休息照顧好自己。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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