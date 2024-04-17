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嚴厲譴責黃子佼！愛徒Lulu露面不發一語　「衝突5分鐘」畫面曝

▲Lulu日前才發聲譴責黃子佼，今現身活動不發一語，還造成現場媒體與工作人員的衝突，全程長達5分多鐘，相當混亂。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Lulu日前才發聲譴責黃子佼，今現身活動不發一語，還造成現場媒體與工作人員的衝突，全程長達5分多鐘，相當混亂。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

藝人Lulu（黃璐梓茵）日前終於發聲「嚴厲譴責」師父黃子佼，更以「心碎一地」來形容自己心情。今（16）日Lulu出席潮鞋品牌活動，也是她繼風波後首度露面，似乎強忍情緒，掛起笑容賣力工作。活動結束後，突然轉身快閃離去，面對媒體的激烈質問，她全程不發一語，現場一度爆發推擠衝突，十分混亂，還間接造成媒體攝影與工作人員爭吵。

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繼10日臉書發聲譴責黃子佼後，Lulu今日終於現身出席活動，怎料，原定結束後要帶大家逛展的行程，Lulu卻在工作人員的護送下轉身離去，讓媒體們相當錯愕，趕緊衝上前進行訪問，面對黃子佼所有相關問題，包含兒少法修法推動等等，Lulu全程低頭不發一語，在走道上造成媒體們擁擠，還一度推倒其他物件，過程長達5~7分鐘。最後Lulu在護送下安全抵達貨梯，但她依舊不發一語，卡了30秒左右才將大門關上。

▲Lulu在工作人員的護送下，抵達貨梯離開。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲Lulu在工作人員的護送下，抵達貨梯離開。（圖／記者詹鎰睿攝影）
這場活動在下午一點如期舉行，Lulu掛著笑容，充滿活力地分享心情，努力炒熱氣氛，還和蔡凡熙有說有笑。最後在活動主持人說明Lulu會帶大家參觀後，所有媒體立刻衝上前，活動瞬間變調，在混亂中無奈結束。

▲Lulu在工作人員的護送下，抵達貨梯離開。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲Lulu面對質問，依舊不發一語，在貨梯裡面被工作人員保護著，卡了30秒才關上大門。（圖／記者詹鎰睿攝影）

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