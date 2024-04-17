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全中運6天賽事登場！北市150所國高中放假4天　但禁校方做這件事

▲全中運將登場，北市150所國高中停課4天，國三或高三生可到學校溫書，但禁止校方舉行評量或模擬考。（圖／NOWnews資料照）
▲全中運將登場，北市150所國高中停課4天，國三或高三生可到學校溫書，但禁止校方舉行評量或模擬考。（圖／NOWnews資料照）

記者魏妤庭／台北報導

北市睽違12年再度主辦全國中等學校運動會（全中運），台北市教育局日前宣布，全台北150所國高中職學校4/22到4/25停課4天，但國小照常上課，引發家長抱怨不同步。對此，教育局表示，使用場地以國高中學校和體育場館為主，排除國小要補課，將影響降到最低。另針對國三會考生或要參加分科測驗的高三生，可以到校溫書，但禁止校方舉辦評量或模擬考。

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此次全中運共有22項競賽種類，場地包含雙北、桃園、台中、宜蘭縣等5個縣市，超過1.5萬選手爭奪3864面金銀銅牌，北市教育局統計，今年參與選手、隊職員、縣市團本部及裁判，就約2.3萬人次。

北市教育局去年就曾對外說明，全中運使用場地，將以國高中校園場館為主，選手、賽事工作也是由國高中學生、老師等校務人員負責，因此不會使用到國小場地，所以才排除國小要補課，將影響降到最低。

不過，近期有家長對停課不同調一事有意見，對此，北市教育局表示，4/20到4/25北市承辦全中運比賽，使用場地以國高中學校和體育場館為主，參加選手皆是中學以上學生，北市中等學校上課時間在1/23到1/26已經提前補課，因此在4/22到4/25間放假。停課4天期間，學生可以自主規劃假期，鼓勵學生進場觀賽，為北市選手加油。

此外，北市教育局表示，學生可以返校打球、自習，國三會考生或是要參加分科測驗的高三生，可以利用假期返校自習溫書，但嚴禁學校舉辦任何評量或模擬考等違反教學正常化規範。

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