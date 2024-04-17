顧立雄接國防部推轉型正義「去蔣化」？邱國正：沒犯法為何要變
行政院11日晚發新聞稿，院長陳建仁請國防部於1個月內，完成軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組之籌設。對此，前立委郭正亮解讀，顧立雄接國防部長將在軍中推行轉型正義教育。對此，國防部長邱國正今（17）日表示，營區是國軍的財產，沒犯法為何要改變。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備詢。國民黨立委徐巧芯詢問政院要求國防部於1個月內，完成軍中轉型正義教育諮詢小組設置一事，邱國正表示，平常都有在跟轉型正義的工作人員開會，軍中很多作法不能違背外面，但有些機敏不能跟外面一樣，這一定要堅持，成立小組研究方向就是如此，看那些可以配合、哪些不能配合。
徐巧芯問有哪些是覺得政院希望來推動？邱國正表示，假如項目講得很明確，國軍依據項目去做。
徐巧芯問如果是要求去除軍中所有蔣介石銅像，能接受嗎？邱國正回應說，當初規範清楚，在公開場合要怎麼處理他沒意見，但是營區是國軍的財產，營區內所有的東西是國軍的財產，沒有犯法為何要去變呢？光這一點他有他的堅持。邱國正表示，軍中不是開放團體，為何要讓外面的人改變現狀。