揭蔡英文搶曝國安人士3目的 蔡正元：就是不願放棄權力的老太婆
準總統賴清德內閣人事尚未完全公布，但總統蔡英文16日上午接見外賓時，卻先宣布總統府秘書長林佳龍將接任外交部長，而外交部長吳釗燮將轉任國安會秘書長。對此，前立委蔡正元表示，蔡英文就是故意的，並指蔡英文是不願意放棄權力的老太婆，扒著權力不放，就是要大家看清楚，她還是老大。
記者王德蓉／綜合報導
蔡正元在節目《大新聞大爆卦》指出，蔡英文是新來的嗎？「她是新手開車，請多包涵嗎？」搶先公佈國安人士絕對是故意的，蔡英文就是故意要告訴大家3件事，「第一、這是我的人馬；第二、是因為我，這些人才願意為你賴清德服務；第三、以後我還繼續指點江山，我後面有美國強大的支持，你賴清德沒有，還是要靠我，別想把我擺到一邊去。」蔡正元認為，蔡英文是不願意放棄權力的老太婆，扒著權力不放，就是要大家看清楚，她還是老大。
蔡正元表示，蔡英文的國安團隊就是「美安團隊」，讓美國覺得是屬於他們能掌控的，若由邱國正或其他專業軍人當國防部長，美國人要塞亂七八糟的武器，還能拒絕，「你顧立雄敢拒絕嗎？所以這是美國派給台灣的安全團隊，簡單講就是『軍購團隊』。」而吳釗燮連續斷了這麼多的邦交國，什麼事都沒有，因為美國根本不在乎美國斷了幾個邦交；此外，準副總統蕭美琴也是美國人欽點的，「你以為賴清德喜歡蕭美琴當副總統喔？才不是咧，他心目中的第一人選是鄭麗君。」
蔡正元指出，蔡英文心想以後還是有她的位置，龍心大悅，賴清德還是要來跟她請安，聽從太后指示，但賴清德才不會這樣看待蔡英文，所以蔡英文才急忙告訴大家，「吳釗燮是我的人馬，是我塞給賴清德的；林佳龍也是經過我指點以後，才答應當外交部長。」