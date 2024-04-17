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鴻海在車用電子展大秀電動車生態系　董座劉揚偉曝：n7大量交付中

▲鴻海科技集團參加2024台北國際車用電子展，現場展示旗下鴻華先進科技設計開發的Luxgen n7、MODEL B等，還結合AI輔助設計的電驅系統，展示完整電動車生態系。（圖／翻攝裕隆汽車官網）
▲鴻海科技集團參加2024台北國際車用電子展，現場展示旗下鴻華先進科技設計開發的Luxgen n7、MODEL B等，還結合AI輔助設計的電驅系統，展示完整電動車生態系。（圖／翻攝裕隆汽車官網）

記者魏妤庭／台北報導

鴻海科技集團參加2024台北國際車用電子展，現場圍繞集團智慧電動車平台，進行一系列產品展示，包含旗下鴻華先進科技所設計開發首部國產電動車Luxgen n7，以及今年第4季量產的MODEL B、首款電動廂式物流車MODEL N，同時還展示結合AI輔助設計的電驅系統，一系列車用電池、充電樁、電控系統、碳化矽晶圓等產品，展示完整電動車生態系。

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鴻海董事長劉揚偉表示，作為台灣首部國產電動車，鴻海與裕隆合作推出Luxgen n7，已經陸續交車中，不論品質、成本、速度都讓他覺得相當有競爭力，目前持續進行大量交付中。

同時，劉揚偉指出，鴻海規劃3大平台策略，包含智慧製造、智慧電動車、智慧城市平台。其中，智慧電動車平台成果已陸續端出，除了n7外，還有電動巴士MODEL T。

劉揚偉表示，鴻華先進在高雄橋頭科學園區的電動巴士廠已經動土，集團會持續擴大這些成果，希望透過平台科技來創造更多價值，做出對產業、社會、國家更多的貢獻。

此外，鴻海在此次2024台北國際車用電子展中，展示結合AI輔助所設計的電驅系統，產品在設計、製造過程中，可以透過AI輔助，進行24小時不間斷運算及模擬分析，再從中取得最佳參數，持續優化產品製造與生產，提升產品輸出效率，更有效地降低成本。

乘用車電池則是展示該集團自主研發的230Ah大容量方罐電池，採用相對複雜的疊片工藝，優化電池空間利用，使電池結構更穩定，也提高電池安全性及延長使用壽命。目前該電池將應用在MODEL T上。

電控系統方面，鴻海展示一芯多屏座艙控制系統，導入集團自主研發、模組化設計控制器。半導體部分，則是展出因應電動車各種電力效能需求的碳化矽（SiC）功率磊晶與製程平台，可以廣泛應用於車載充電器、充電樁、直流轉交流電逆變器、直流轉換器等應用，呈現該集團在電動車上下游佈局完整性。

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