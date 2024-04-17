劉以豪專訪／拒絕「人設營業」揭叛逆靈魂！男神私下反差萌超可愛

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《白晝如焚》劇情除了描繪男女情感、陳年懸案之外，也大量探討「原生家庭」對人格養成的影響；劉以豪也分享自己與家人像是朋友一樣、無話不談，唯獨他一直以來想刺青、穿耳洞兩件事情，至今媽媽始終不願答應：「如果我要刺青的話，就還是得刺比較有意義或是跟家人有關的東西。」與媽媽感情超好的劉以豪，透露兒時也會跟媽媽撒嬌討按摩，至於爸爸就比較像傳統的一家之主：「爸爸也盡量在丟掉傳統包袱！」父子之間私下會互開黃色笑話，也開始注重起健康養生議題。
不斷進入另一個世界 劉以豪：開電視我就會被抓走
劉以豪在《白晝如焚》片中所飾演的盧子峰，經歷一場意外事件後，整整12年徹底改變個性，從陽光大男孩變成陰鬱邊緣人；「我覺得自己可能在改變，但沒有太大的發現！」今年37歲的劉以豪笑說：「可能有變比較成熟嗎？」有些心虛的看向坐在一旁的經紀人，令記者也忍不住偷笑，想不到立刻被劉以豪抓包：「我說『嗎？』妳這個笑是！（我以前又不認識你，我怎麼知道），對啊，我也不知道啦！」聊到一半劉以豪又陷入沉思，記者趕緊將他拉回現實：「你是不是又進入深思？」劉以豪才驚醒說：「對，對不起！我很容易被影響，妳開電視我就會被抓走，我沒有辦法一心多用，會進入那個世界。」
不喜歡有人設！劉以豪「情緒低落」就會跑上山歸零
「我不喜歡去設定，自己應該是怎麼樣！」大家印象中「陽光形象」的劉以豪，希望能真實做自己就好，坦言只要心情比較陰鬱時就不會在社群上發文：「我不想發一些讓大家跟著陰鬱的東西，一個人類本來就會有陽光和陰鬱的地方。」看來是屬於報喜不報憂的個性，負面情緒自己扛的男人。
面對國際上爆發哈瑪斯戰爭、環保綠能議題，種種紛亂都使劉以豪心情混亂：「以前大家是一個美好的地球村，不分任何膚色，就是可以很好啊！現在這個世界怎麼了？」但凡吸收太多負能量時，他就會選擇上山露營沉澱心情：「控制不了，那我就去山上好了！」不喜歡待在同一個地方太久，因此劉以豪時不時就會獨自往山上跑、露營，讓自己徹底歸零。電影《白晝如焚》全台熱映中。
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