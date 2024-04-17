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劉以豪專訪／拒絕「人設營業」揭叛逆靈魂！男神私下反差萌超可愛

▲電影《白晝如焚》劉以豪專訪，他拒絕人設營業堅持做自己，透露想要刺青和打耳洞，但媽媽那關還沒通過。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲電影《白晝如焚》劉以豪專訪，他拒絕人設營業堅持做自己，透露想要刺青和打耳洞，但媽媽那關還沒通過。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者黃雅琪／專訪

李保樟執導香港愛情電影《白晝如焚》，找來劉以豪與港星鄧麗欣共譜淒美苦戀，向來主打「陽光暖男」形象的劉以豪，這回扮演「憂鬱男子」盧子峰，演繹哀傷情緒演技大爆發，展現出截然不同的另外一面。劉以豪接受《NOWnews今日新聞》專訪時，坦言不喜歡有「人設」限制自己生活，想刺青和打耳洞很久的他，其實媽媽那關還沒有革命成功，他透露小時候會跟媽媽撒嬌求按摩，展露「反差萌」一面。

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▲電影《白晝如焚》劉以豪專訪。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲▼劉以豪在電影《白晝如焚》中演出陰鬱男子盧子峰。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲電影《白晝如焚》劉以豪專訪。（圖／記者吳翊緁攝影）
 
想刺青、打耳洞　劉以豪苦惱媽媽不同意

《白晝如焚》劇情除了描繪男女情感、陳年懸案之外，也大量探討「原生家庭」對人格養成的影響；劉以豪也分享自己與家人像是朋友一樣、無話不談，唯獨他一直以來想刺青、穿耳洞兩件事情，至今媽媽始終不願答應：「如果我要刺青的話，就還是得刺比較有意義或是跟家人有關的東西。」與媽媽感情超好的劉以豪，透露兒時也會跟媽媽撒嬌討按摩，至於爸爸就比較像傳統的一家之主：「爸爸也盡量在丟掉傳統包袱！」父子之間私下會互開黃色笑話，也開始注重起健康養生議題。

▲電影《白晝如焚》劉以豪專訪。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲劉以豪希望刺上與家人有關的刺青。（圖／記者吳翊緁攝影）
不斷進入另一個世界　劉以豪：開電視我就會被抓走

劉以豪在《白晝如焚》片中所飾演的盧子峰，經歷一場意外事件後，整整12年徹底改變個性，從陽光大男孩變成陰鬱邊緣人；「我覺得自己可能在改變，但沒有太大的發現！」今年37歲的劉以豪笑說：「可能有變比較成熟嗎？」有些心虛的看向坐在一旁的經紀人，令記者也忍不住偷笑，想不到立刻被劉以豪抓包：「我說『嗎？』妳這個笑是！（我以前又不認識你，我怎麼知道），對啊，我也不知道啦！」聊到一半劉以豪又陷入沉思，記者趕緊將他拉回現實：「你是不是又進入深思？」劉以豪才驚醒說：「對，對不起！我很容易被影響，妳開電視我就會被抓走，我沒有辦法一心多用，會進入那個世界。」

▲電影《白晝如焚》劉以豪專訪。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲▼劉以豪坦言無法一心多用，訪談過程中常會陷入深思。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲電影《白晝如焚》劉以豪專訪。（圖／記者吳翊緁攝影）
 
不喜歡有人設！劉以豪「情緒低落」就會跑上山歸零

「我不喜歡去設定，自己應該是怎麼樣！」大家印象中「陽光形象」的劉以豪，希望能真實做自己就好，坦言只要心情比較陰鬱時就不會在社群上發文：「我不想發一些讓大家跟著陰鬱的東西，一個人類本來就會有陽光和陰鬱的地方。」看來是屬於報喜不報憂的個性，負面情緒自己扛的男人。

▲電影《白晝如焚》劉以豪專訪。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲關心地球村動態，劉以豪不解戰爭居然在現代還會發生。（圖／記者吳翊緁攝影）
面對國際上爆發哈瑪斯戰爭、環保綠能議題，種種紛亂都使劉以豪心情混亂：「以前大家是一個美好的地球村，不分任何膚色，就是可以很好啊！現在這個世界怎麼了？」但凡吸收太多負能量時，他就會選擇上山露營沉澱心情：「控制不了，那我就去山上好了！」不喜歡待在同一個地方太久，因此劉以豪時不時就會獨自往山上跑、露營，讓自己徹底歸零。電影《白晝如焚》全台熱映中。

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