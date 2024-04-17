租賃業沒人管！設專法防「山道猴子」悲歌？金管會、經部表立場

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不僅如此，她更指出，現在最嚴重就是這些大公司也搞所謂「超貸」，汽機車超貸、假租賃真信貸、假商品真信貸，現在問題是，大公司小公司都在做，這才是社會亂象來源。曾有人跟她說，以前是欠銀行錢來協商，2020後是機車貸、汽車貸、手機貸等新型貸負債，造成很多山道猴子被害。
國民黨立委顏寬恒也提到，經濟部對於財務、融資及資融公司核准設立的標準是什麼？經濟部次長陳正祺回應，依公司法授理公司登記，原則上是不會有條件，只要符合資本充實原則、有相關董事組成，符合公司規定就可申請成立，但顏寬恒質疑他們做的業務是高利貸放，陳正祺說，目前登記公司並沒有融資公司這類別。
國民黨立委洪孟楷亦表示，設立融資公司專法，就是希望給監管部會多一點權限及政策工具打老虎，而不是現在已看到亂象，卻成三不管地帶。黃珊珊同樣指出，現在租賃公司成沒人管的三不管地帶，經濟部說管不了，金管會不想管，她希望有人可以站出來管，也詢問陳正祺及金管會主委黃天牧支不支持立專法?應該由誰來監管？
對此，陳正祺表示，行政院正在討論，納管範圍有多大要政院確定，再看管理機關是誰，有多少政策工具再決定，目前行政院仍在討論中，先了解各國作法，金管會、經濟部、財政部相關部會都會參與討論，至於專法何時出來？這還是要行政院決定。黃天牧也說 ，還是要由行政院做最後判斷，這牽涉跨部會，只是目前外界誤議有關高利、重覆收費等問題，現行法規就可以管理。