銀樓金價衝9630元！專家點出「神秘東方力量」助漲　示警先等拉回

租賃業沒人管！設專法防「山道猴子」悲歌？金管會、經部表立場

▲防堵「山道猴子的一生」悲歌發生，是否該設立融資公司專法納管，金管會及經濟部也表達各自立場。（圖／翻攝「Eric Duan」YouTube）
▲防堵「山道猴子的一生」悲歌發生，是否該設立融資公司專法納管，金管會及經濟部也表達各自立場。（圖／翻攝「Eric Duan」YouTube）

記者顏真真／台北報導

融資租賃公司承做「先買後付（BNPL）」業務，引發不少爭議，網路爆紅動畫「山道猴子的一生」，更道盡年輕人因借錢方便買車，導致財務悲歌，立委質疑融資公司專法早在20年就提出，卻延宕至今未立法，也讓融資租賃公司成為三不管地帶，規模越來越大。不過，對於是否設立融資專法及由那個部會進行納管？金管會主委黃天牧及經濟部次長陳正祺今（17）日在立法院財委會均表示，行政院正進行跨部會討論，最後仍要行政院決定，黃天牧並指出，目前外界誤議有關高利、重覆收費等問題，現行法規就可以管理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨立委黃珊珊今日財委會質詢金管會在2005年就提出融資公司專法，並在2007年送進立法院，至今延宕20年都沒人要管，金管會也有困難，只能找中租、和潤及裕融這3家上市櫃公司「喝咖啡」，這真的很遺憾，這20年來不少立委也都有提過專法問題，這也是為什麼融資租賃公司業務可以成長到現在這規模，原因大家也都很清楚，銀行貸款不易取得尤其新創及小額借貸，才會有這麼多融資公司出現，這些公司尤其中租、 和潤及裕融這3家公司都用租賃方式，來做相關融資。

不僅如此，她更指出，現在最嚴重就是這些大公司也搞所謂「超貸」，汽機車超貸、假租賃真信貸、假商品真信貸，現在問題是，大公司小公司都在做，這才是社會亂象來源。曾有人跟她說，以前是欠銀行錢來協商，2020後是機車貸、汽車貸、手機貸等新型貸負債，造成很多山道猴子被害。

國民黨立委顏寬恒也提到，經濟部對於財務、融資及資融公司核准設立的標準是什麼？經濟部次長陳正祺回應，依公司法授理公司登記，原則上是不會有條件，只要符合資本充實原則、有相關董事組成，符合公司規定就可申請成立，但顏寬恒質疑他們做的業務是高利貸放，陳正祺說，目前登記公司並沒有融資公司這類別。

國民黨立委洪孟楷亦表示，設立融資公司專法，就是希望給監管部會多一點權限及政策工具打老虎，而不是現在已看到亂象，卻成三不管地帶。黃珊珊同樣指出，現在租賃公司成沒人管的三不管地帶，經濟部說管不了，金管會不想管，她希望有人可以站出來管，也詢問陳正祺及金管會主委黃天牧支不支持立專法?應該由誰來監管？

對此，陳正祺表示，行政院正在討論，納管範圍有多大要政院確定，再看管理機關是誰，有多少政策工具再決定，目前行政院仍在討論中，先了解各國作法，金管會、經濟部、財政部相關部會都會參與討論，至於專法何時出來？這還是要行政院決定。黃天牧也說 ，還是要由行政院做最後判斷，這牽涉跨部會，只是目前外界誤議有關高利、重覆收費等問題，現行法規就可以管理。

防「山道猴子」危機是否限縮貸放？金管會主委：租賃業有存在價值

租賃公會自律規範上路！舊契約是否適用？金管會：溯及既往

8字肯定新金管會主委彭金隆！黃天牧曝已通電話　2政策待完成

財經小辭典／什麼是先買後付？「山道猴子」悲歌　連央行也示警　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生