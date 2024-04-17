打造下個台灣護國群山！三三會林伯豐提生技產業8建言
三三企業交流會（簡稱三三會）今（17）日舉行4月例會，理事長林伯豐除了呼籲新政府要穩定供電、合理電價之外，他在致詞時也針對生技產業提出8項建言，希望可以結合盼生醫結合ICT ，能成為第二護國神山。
記者陳郁柔／台北報導
國發會現行推出5+2產業計劃，為加速臺灣產業轉型升級，政府打造以「創新、就業、分配」為核心價值，追求永續發展的經濟新模式，並透過「連結未來、連結全球、連結在地」三大策略，激發產業創新風氣與能量。政府提出「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，作為驅動台灣下世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能。其中推動生技產業同樣也事我國六大核心戰略產業的重要一環，顯示出政府對於生技產業的看重程度。
三三會理事長林伯豐今日在主持例會時，他在致詞說到，台灣最強的是電子跟醫學領域，累積豐富的人才以及健保資料庫，生醫結合ICT，可以成為下一個兆元產業，也能成為台灣第二座護國神山。
林伯豐也提出8項建言，一、檢討鬆綁生醫產業的法規限制，以產業化的角度評估臺灣的醫療、檢驗等，可以以公司型態經營；二、加速「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」的立法；三、透過政策工具，引導及鼓勵投資人投資生技產業、醫療AI等產業；四、因應AI在生醫產業的應用，應針對AI在蒐集數據、數據保存、確保數據不被虛構或篡改等進行規範；五、是積極培養生技及醫療高階人才，進行跨領域人才培育；六、生物製劑、抗體、細胞、基因治療都無法獲得健保支付，政府應鼓勵商業保險支持；七、鼓勵銀行對生技產業辦理授信，並鬆綁相關授信規範，以利產業發展；八、健保收入來源主要來自雇主60%、受雇者30%及政府10%，應該提高政府負擔的比重。