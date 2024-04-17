蘋果迎接4/22世界地球日！超跑好手陳彥博、蝌蚪老師免費上課

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超馬好手陳彥博，將分享他勇闖世界參與極地超級馬拉松的深刻體驗與成就，跨越南極、北極、沙漠與高山等艱難環境，透過與大自然最親近的互動，見證地球的力與美。課程中陳彥博也將分享如何透過 Apple Watch 的體能訓練app 了解⾝體狀況和運動表現，以及所拍攝的極地美景設定成 Apple Watch 錶⾯，響應世界地球⽇。
❗活動時間：4 ⽉ 20 ⽇(六)14:00 - 15:30
❗活動地點：Apple 信義 A13 報名連結
🟡課程2：和蝌蚪⽼師⼀起認識周遭的外來動物⼩訪客
自然生態界的蝌蚪老師，將帶領大家⼀起認識周遭的外來動物和⼩訪客。和蝌蚪老師一起觀察⼩動物嘉賓，⽤ iPad 搭配 Apple Pencil，在 Keynote 上繪製動物⼩檔案海報，以創意提昇友善環境的意識。
❗活動時間：4 ⽉ 21 ⽇(⽇)14:00 - 16:00
❗活動地點：Apple 信義 A13 報名連結
🟡課程3：和 RE-THINK 重新思考一起創作回收大百科
RE-THINK 重新思考是透過創新設計、翻轉環境教育、解決垃圾問題為旨，運用社群力改變台灣的環保團體。RE-THINK 重新思考黃之揚將帶領大家近距離認識環境與垃圾分類，並以 iPad 搭配 Apple Pencil，在 Keynote 上創作帶領大家創作回收⼤百科。
❗活動時間：4 ⽉ 27 ⽇(六)14:00 - 16:00
❗活動地點：Apple 信義 A13