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蘋果迎接4/22世界地球日！超跑好手陳彥博、蝌蚪老師免費上課

▲極地超馬選手陳彥博，將於4月20日到蘋果信義A13門市分享探索極地的成就 。（資料照片，圖／ 周淑萍攝）
▲極地超馬選手陳彥博，將於4月20日到蘋果信義A13門市分享探索極地的成就 。（資料照片，圖／ 周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

為迎接4月22日  世界地球日，蘋果特別在 Today at Apple 推出一系列免費課程，即日起至 4 月 27 日，將於蘋果直營店陸續推出 3堂Today at Apple 免費課程與工作坊 ，有超馬好手陳彥博分享探索極地夢想和環境永續的深刻體驗與成就；自然生態界的孩子王蝌蚪老師帶領大家貼近自然生態發現動物之美；以及 RE-THINK 重新思考如何運用社群力友善環境。

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🟡課程1：和陳彥博⼀起探索極地夢想和環境永續

超馬好手陳彥博，將分享他勇闖世界參與極地超級馬拉松的深刻體驗與成就，跨越南極、北極、沙漠與高山等艱難環境，透過與大自然最親近的互動，見證地球的力與美。課程中陳彥博也將分享如何透過 Apple Watch 的體能訓練app 了解⾝體狀況和運動表現，以及所拍攝的極地美景設定成 Apple Watch 錶⾯，響應世界地球⽇。

❗活動時間：4 ⽉ 20 ⽇(六)14:00 - 15:30

❗活動地點：Apple 信義 A13 報名連結

▲超馬好手陳彥博，將分享他勇闖世界參與極地超級馬拉松的深刻體驗與成就。（圖／翻攝官網）
▲超馬好手陳彥博，將分享他勇闖世界參與極地超級馬拉松的深刻體驗與成就。（圖／翻攝官網）
🟡課程2：和蝌蚪⽼師⼀起認識周遭的外來動物⼩訪客

自然生態界的蝌蚪老師，將帶領大家⼀起認識周遭的外來動物和⼩訪客。和蝌蚪老師一起觀察⼩動物嘉賓，⽤ iPad 搭配 Apple Pencil，在 Keynote 上繪製動物⼩檔案海報，以創意提昇友善環境的意識。

❗活動時間：4 ⽉ 21 ⽇(⽇)14:00 - 16:00

❗活動地點：Apple 信義 A13 報名連結

▲蝌蚪老師將帶領大家⼀起認識周遭的外來動物和⼩訪客。（圖／翻攝官網）
▲蝌蚪老師將帶領大家⼀起認識周遭的外來動物和⼩訪客。（圖／翻攝官網）
🟡課程3：和 RE-THINK 重新思考一起創作回收大百科

RE-THINK 重新思考是透過創新設計、翻轉環境教育、解決垃圾問題為旨，運用社群力改變台灣的環保團體。RE-THINK 重新思考黃之揚將帶領大家近距離認識環境與垃圾分類，並以 iPad 搭配 Apple Pencil，在 Keynote 上創作帶領大家創作回收⼤百科。

❗活動時間：4 ⽉ 27 ⽇(六)14:00 - 16:00

❗活動地點：Apple 信義 A13

▲RE-THINK 重新思考是透過創新設計、翻轉環境教育、解決垃圾問題為旨，運用社群力改變台灣的環保團體。（圖／翻攝官網）
▲RE-THINK 透過創新設計、翻轉環境教育、解決垃圾問題為旨，運用社群力改變台灣的環保團體。（圖／翻攝官網）

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