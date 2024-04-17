劉彥澧拉褲有「明顯血管瘤」！6病歷駁特權逃兵 溫朗東為1事道歉
國民黨立委徐巧芯捲入捲入大姑涉詐騙疑雲，被政治評論員、電視名嘴溫朗東連日爆料，昨天晚間徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧，是在曾任三軍外科醫師的父親陪同下，前往國軍醫院體檢而獲判免役。不過，劉彥澧今（17）早拉開褲管說明，自己的確有10幾公分大的血管瘤，無法從事游泳、跑步等運動，也不能開刀治療，才無法當兵，要求溫朗東為傷害父親和他的名譽一事道歉。稍早，溫朗東也發文，特別針對1事向劉彥澧致歉。
記者孫唯容／綜合報導
溫朗東昨晚在臉書開砲「徐巧芯喜歡血流成河嗎？我的兵役問題，我已經回答。請讓我也問一句：妳老公劉彥澧，當年是否在國軍高雄總醫院屏東分院體檢，在妳公公（國防醫學院畢業，前三軍總醫院外科主治醫師）的『熱誠陪同』下，直接獲判免役，羨煞體檢眾人？」劉彥澧今天上午到台中市議會備詢前被媒體包圍，有備而來的他秀出6張資料，包括自己病歷、當年體檢單、屏東縣政府判定免役體位的證明等。
劉彥澧說明，自己於2009年1月16日到台北三總體檢，當時的體檢醫師蔡建松目前已是軍醫局的局長，醫師檢出他的右小腿有動靜脈血管瘤，不能久站、奔跑、游泳；之後他自己到高雄榮總複檢，並未由父親陪同，複檢的醫師同樣檢出右小腿動靜脈瘤，之後屏東縣政府依據兵役法判定免役體位。
劉彥澧也表示，上星期他也做了體檢，自己公布個人病歷，2009年與上周的核磁共振造影都清楚顯示，左右兩小腿的大小明顯不同，小腿血管瘤至今還在，目前血管瘤已經長到13.4乘以9.1乘以2.7公分，醫生也說無法以外科手術摘除，否則會走路困難。
今天稍早，溫朗東鄭重跟劉彥澧致歉，謝謝劉彥澧還我清白：是否免役，醫師專業決定。「我父親專業是紡織跟洗衣，我的專業是……我也不確定。你家人比較專業，這我完全尊重。我們學生時代就認識，但我沒跟你混熟，以至於當年我沒有資格勸你不要娶這種老婆。我對此感到抱歉。」