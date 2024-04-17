Klay Thompson季前不續約恐後悔莫及　美媒直言：勇士陣容必解體

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勇士崩盤 主力陣容將解體
美媒《Fox Sports》主持人Nick Wright更是直言，「Stephen Curry、Klay Thompson、Draymond Green的這套組合，已經是最後一次合體。」
主持人Nick Wright會說出此話並非沒有原因，在賽季前勇士開出2年4800萬美的合約給Klay Thompson，但Klay Thompson遲遲沒有答應，雙方直到現在仍然還沒有達成共識。
對於今夏是否離開勇士，Klay Thompson日前在隊友Draymond Green的節目《The Draymond Green Show》上透露，「不是為了合約或成為全明星，而是我需要對比賽有熱愛。對，我想和勇士續約，但我也必須把我的心理健康放在首要考量，並檢視什麼在生涯此階段才是最重要的。」
K湯上季不續約 身價恐暴跌
對於是否投入自由市場，Klay Thompson則坦言，「我知道球隊還有很多比賽要打，我還沒有想『進入自由市場』這件事，那樣只會對自己不利，現在對我來說就是把握當下，珍惜還在NBA的機會。」
本賽季Klay Thompson已經出賽75場，雖是近3季以來新高，但本季卻打得十分掙扎，更曾在季中被下放板凳，場均得分為17.7分、3.3籃板與2.3助攻。如今在附加賽一分未得，恐讓他身價大跌。
談到自己的身手與巔峰期大不如前，Klay Thompson直言，「今年賽季有點掙扎，很像運動員生涯的終點，我總覺得自己無法像以前一樣彈跳，或橫移速度大不如前，在這幾年對我來說很困難，尤其是在受了大傷後，因為自己已經習慣了在某種水平上打球，但現在你不得不做出調整，這是我生涯最困難的部分。現在我得更準確扮演好我的角色，這沒問題，我明白我還是很厲害的球員，我仍可以維持高效率。」
Klay Thompson小檔案
- 出生：1990年2月8日（34歲）
- 出生地：美國加州洛杉磯
- 身高：198公分
- 體重：100公斤
- NBA選秀：2011年 / 輪次：1 / 總順位：11（勇士）
- 職業生涯：2011–至今
- 生涯重要獎項：
- 4×NBA總冠軍（2015、2017、2018、2022）
- 5×NBA全明星賽（2015–2019）
- NBA三分球大賽冠軍（2016）
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