高市爭取校園改造預算 積極打造「全國制霸」的校園環境
高雄市積極爭取中央競爭性補助計畫，近年爭取到的校園改造預算有三項是全國第一，包括「通學道」、「廁所整建」與「操場跑道」經費。教育局長謝文斌今(17)日到桂林國小視察剛改建完成的「五星級廁所」，並表示會繼續加強力道爭取中央預算來優化校園，讓高雄學子可享有更多「全國制霸」的校園環境。
記者陳美嘉／高雄報導
教育局長謝文斌說，高雄市爭取中央競爭性補助計畫十分努力，也積極輔導學校撰寫各項計畫。高雄市112年總共獲得中央核定補助改善111校572間老舊廁所，總經費高達6.3億餘元，是全國最多。也藉此改善廁所管線老舊、漏水、通風不良、臭味四溢、陰暗等現象，並融入空間美學設計，讓廁所成為校園中的新亮點。
教育局表示，不僅廁所，還有學校操場跑道的整建，高雄市爭取到的預算也是全國最多。109年起至今，高雄市已獲體育署核定補助175間學校跑道整建工程，總補助金額超過11億元，完成改善本市超過半數的公立學校跑道，是全國第一。
此外，112年、113年通學步道改善部分，高雄市共獲內政部國土署核定84校補助經費約8.6億元，以及市府預算核定47校補助經費約1.3億元，並有標線型人行道核定23校約856萬，共計154校約9.98億元，也是全國第一，能維護更多學子上下學的安全。
謝文斌表示，市長陳其邁重視學子就學環境與權益，盼提供兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體美感之校園教學場域，照顧好高雄孩子。教育局會持續改善校園各項環境設施設備，創造出連結校園與社區文化美學的環境，讓校園成為超越圍牆的「公共美學教育空間」。