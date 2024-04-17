樂天女孩回不了家！啦啦隊琳妲突嘆「好沒球賽感覺」 粉絲好不捨
中華職棒樂天桃猿的主場「桃園棒球場」日前因整修不及、草皮狀況不符賽事標準，趕不上今年球季，導致球員、甚至是樂天女孩啦啦隊至今都還不能回家比賽，只能借他隊場地到處流浪。怎料，樂天女孩成員琳妲昨（16）日突然發聲「今年好沒有球賽感！」讓球迷有些心疼，希望球場能快點恢復狀況。
記者詹鎰睿／綜合報導
據了解，樂天桃猿因草皮狀況不佳，趕不上球季比賽，也導致3月31日的主場開幕戰必須租借富邦悍將的主場新莊棒球場舉行。怎料，風光舉辦的開幕戰卻被一場突如其來的暴雨打亂，而全員上陣的樂天女孩只能擇日登板，讓近萬位球迷直呼好可惜。
就連樂天桃猿原定16、17日的主場賽事，也只能向統一獅主場「台南棒球場」租借，而啦啦隊樂天女孩只有6人登板應援，也就是說，在桃園棒球場尚未恢復並通過中華職棒聯盟審核之前，樂天桃猿球團只能到處流浪，包含樂天女孩在內，暫時沒有自己的家，引發球迷關注。
或許是球賽開打至今，尚未登台應援的關係，樂天女孩成員琳妲突然就在threads平台上發聲：「今年好沒有球賽感！」短短的一句話立刻掀起網友留言討論，「全猿流浪中」、「首先妳要有個主場」、「無家可歸！」更有球迷無奈表示，「因為我們主場不知道何時才能回家啊。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道