潛艦國造原型艦「海鯤號」泊港測試中 國防部：盼114年交艦
民進黨政府全力推動潛艦國造，首艘國造原型潛艦「海鯤軍艦」正執行泊港測試（HAT）最後測試項目。前海軍研究發展中心主任、現任國防部參事邵維揚中將今（17）日表示，海鯤軍艦泊港測試仍在進行中，結束時間無法報告，須逐項測試完成才能往下一階段進行，期盼明（2025）年能夠交艦海軍。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部長邱國正報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備詢。國民黨立委賴士葆質詢，海鯤艦何時能夠交艦？
邵維揚表示，HAT目前仍在執行中，結束時間無法報告，必須逐項測試完成才能往下一階段前進，希望明年能夠交艦海軍，一定具備攻擊能力，否則無法通過HAT、海上測試（SAT）。
賴士葆追問，屆時擁有8艘潛艦國造（7艘規劃中量產艦、1艘原型艦海鯤艦），是否代表潛艦數量已足夠，還需要再建造嗎？邵維揚答詢說，要視整體戰力評斷，屆時8艘國造潛艦全數完成後，現有2艘劍龍級潛艦服役可能已超過40年，因此必須待國造潛艦逐艘建造完成後，才能滿足海軍需求。
邱國正補充，國防戰力希望是愈整備愈強，彈藥、兵要越來越多，但不要超過能力，超過也沒有意義，裝備會老舊，後續也要建案補上。