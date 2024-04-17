茶の魔手台北「免費送100杯」3大優惠！老闆王賢明現身送金鑽鳳梨
手搖飲南霸天「茶の魔手」北上展店不斷創造話題，出身全台鳳梨第二大產區台南的創辦人王賢明董事長，為力挺台農17號「金鑽鳳梨」盛產，搶先認購3000斤、並於明（18）日「茶の魔手」台北慶城店召開推廣記者會，當天祭出獨家3大優惠，將現場大方「免費送100杯金鑽青茶」，消費任2杯飲品「免費送乙顆金鑽鳳梨」等，好康資訊一次整理告訴你。
記者蕭涵云/台北報導
源自台南的「茶の魔手」，上個月底才來台北展店就掀起超狂排隊人潮，還激起大家熱論茶の魔手Logo其實是「壓扁的太陽」、「去到日本卻不の了」等話題，《NOWnews今日新聞》替大家問到老闆王賢明親口證實茶魔Logo的秘密。「茶の魔手」王老闆以實際行動支持台南在地農產，將於明天親自現身台北慶城店、與台南市政府黃偉哲市長等人一起召開推廣記者會，當天祭出獨家3大優惠一次看。
📌茶の魔手台北慶城店「免費送100杯金鑽青茶」
呼應明天「茶之魔手x台南市政府x南灜農產」金鑽鳳梨聯合行銷推廣記者會，「茶の魔手」台北慶城店現場將「免費送100杯金鑽青茶」！品牌小編已在粉專限動喊話，「台北的朋朋，王賢明禮拜四要請客」，還透露記者會活動10點半開始，有興趣的民眾可以先排隊領取號碼牌，王老闆與市長將現場調製並親自發送。
📌消費任2杯飲品「免費送乙顆金鑽鳳梨」
「茶の魔手」台北慶城店現場還有加碼活動，在門市點購消費任2杯飲品，就能「免費送金鑽鳳梨」乙顆，由於數量有限，每人限贈一次，送完為止喔。大家記得帶強壯的袋子來裝戰利品啊。
📌金鑽鳳梨「免費呷通海」
偷偷說，「茶の魔手」台北慶城店現場還會有金鑽鳳梨「免費呷通海」好康，《NOWnews今日新聞》獨家先劇透給大家，「茶の魔手」將會當場現切金鑽鳳梨讓民眾試吃。
另外，手搖飲料控還可以關注，星巴克截圖迪士尼「買一送一」今剩最後一天，只要截圖「尋找迪士尼好友」，於當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。推薦大家，可在星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截到圖，《NOWnews今日新聞》也幫大家準備好截圖輕鬆開喝。