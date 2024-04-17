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中市震災損通報僅10件不確實　議員暗酸市府粉飾太平

▲議員江肇國指出，花蓮7.2強震，各學校災損通報是115件，都發局的通報只有10件，落差未免也太大。(圖／柳榮俊攝2024.4.17)
▲議員江肇國指出，花蓮7.2強震，各學校災損通報是115件，都發局的通報只有10件，落差未免也太大。(圖／柳榮俊攝2024.4.17)

記者柳榮俊/台中報導

0403花蓮7.2強震全台各地皆有災損，今(17)日台中市議會進行災損專案報告。市議員江肇國指出，教育局的各學校災損通報是115件，都發局的通報只有10件，落差未免也太大，並暗酸市府「粉飾太平」，對於0403震災太過輕忽。

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江肇國表示，校舍是公務機關，市府是可以馬上統計的。都發局應檢討通報機制，因為錯誤的通報，對於災後的補助認定會出現問題。如桃園市都已通報700件，紅黃單的補助費用高達150萬，甚至編列了1億4千萬的災後整備金。


江肇國批評，桃園市針對都更程序做了簡化，對於公寓大廈的修繕，也增加了補助。都發局的統計，他不敢說是「粉飾太平」，但也太過輕忽，難道是因為市長盧秀燕出訪新加坡，所以市政螺絲掉滿地嗎？


江肇國還提及，台中市約有44.5%的建築物，屋齡高達30年以上。但都發局的危老重建專區的網站，最新的訊息還停留在4年前的2020年，線上教學研習也是空的，點進去「聯絡我們」，竟然是聯繫建築師公會，不然就僅是加入官方LINE頻道，這樣真的有在重視危重建的進度嗎？


江肇國進一步發現，LINE頻道的官方回應，竟然是出現2022年，也就是2年前的訊息。而輸入關鍵字「說明會」，系統卻回覆「無法個別回覆用戶的訊息」，與民眾的聯繫完全斷鏈。


江肇國認為，盧市府對於震災的反應，通報機制的檢視跟完善以及危老重建的態度都十分被動。對照盧市長在地震當下，頭也不回的依然前往新加坡做總統大夢，讓台中市民感覺完全被市長給忽視。

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