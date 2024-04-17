吳慷仁低調現身香港機場！影帝人群中孤單排隊 這舉動讓粉絲讚爆
影帝吳慷仁去年才以《富都青年》奪得第60屆金馬獎，今年又靠《但願人長久》入圍香港電影金像獎最佳男配角，演技備受肯定。有粉絲日前在香港機場巧遇吳慷仁，只見吳慷仁在人群中毫無遮掩，跟著人群一同排隊，而吳慷仁還將包包背在前面，盡量避免影響背後的人，親民且守秩序的態度，讓不少粉絲紛紛大讚十分有公德心。
記者張一笙／綜合報導
有粉絲上月底在香港機場偶遇吳慷仁，沒有經紀人的他背著時常出現在臉書上的同款背包及有線耳機，在機場內跟著人群一同守規矩地排隊，高挑的身材及剛毅的外表盡顯明星氣質，讓不少粉絲紛紛注意到他。此外，吳慷仁還將包包背在前面，盡量避免影響背後的人，十分有公德心。
《但願人長久》4月11日分別在香港及澳門上映，吳慷仁在片中飾演一位因吸毒反覆入獄的不負責任父親，吳慷仁為了這個角色做足功課，並且花了超過一個月的時間在戒毒所外流連，並且觀察他們走路、吐痰、活動的樣貌，尤其他從40歲演到60歲，因此他也花時間到公園裡看人下棋，學習老人的神態。
吳慷仁也在參加完香港金像獎典禮後，在臉書文中提到感謝香港金像獎的邀請，同時也感謝台前幕後的工作人員，也謝謝忙到很晚還在採訪的記者們。
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