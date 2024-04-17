曾助烏軍擊沈俄艦！美軍P-8A海上巡邏機飛越台海　國軍全程掌握

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國防部下午發布新聞稿表示，美軍P-8A機1架，今日上午由北向南航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。
P-8A為服役40多年的P-3C獵戶座（Orion）反潛機的後繼機，被譽為「美軍最強反潛機」。P-8A以波音737-800型客機為載台改裝，P-8A特別針對新型潛艦的發展而設計，擁有更持久的巡航時間及航程、更佳的性能；製造商波音公司宣稱，P-8A可執行包括反潛、搜救、海上封鎖，以及遠程情報、監視、目標截獲和偵察等任務；武器配備包括AGM-84魚叉反艦飛彈、AGM- 84K SLAM 遠端對地攻擊飛彈、AGM-65小牛空對地飛彈、Mk-46與Mk-50魚雷、深水炸彈等。
由於P-8A擁有最新型雷達設備，並配備魚雷和反艦飛彈，性能都超越P-3C反潛機。美軍2013年底在沖繩的嘉手納基地（Kadena AirBase）首度部署6架P-8A反潛機，被認為是牽制中國日益崛起的海洋活動。
印度海軍是P-8海上巡邏機量產後第一個海外客戶， 稱為P-8I，I為印度（India），以汰換老化的俄製Tu-142長程海上巡邏機；印度花費21億美元採購8架P-8I海上巡邏機，目的為遏制解放軍在印度洋日益擴大的力量，保護印度的海上安全與利益。P-8A其他使用國包括澳洲、挪威、英國、紐西蘭、南韓與德國。
2022年俄羅斯入侵烏克蘭期間，美軍P-8A成功追蹤到俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦莫斯科號飛彈巡洋艦所在位置，並將相關資訊分享給烏克蘭海軍，烏軍發射海王星反艦飛彈，成功擊沈莫斯科號。