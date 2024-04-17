遇利空也不跌！星展銀看好金價衝2500美元 估美最快7月降息
國際金價頻創新高，尤其中東緊張局勢進一步推升金價，一度衝破每盎司2400美元，今（17）日則拉回至2372美元附近，即便市場認為短期已有過熱，但星展銀行仍看好黃金後勢表現，將目標價從原先的2250美元調升至2500美元，並預估美國聯準會（Fed）今（2024）年只會降息2次，7月啟動第一次降息，若美元開始走弱及美債殖利率下滑，也會繼續支撐黃金走勢，因此，即便對金價看法沒市場高，星展對金價仍持正面看待。
記者顏真真／台北報導
星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分析，現在環境對黃金相對有利，各國央行外匯儲備都在增持黃金，尤其是中國、俄羅斯、卡達及新加坡，即便黃金ETF買盤還沒回來，黃金條塊及金幣需求都上揚，這些因素也支持金價走揚。
較特別情況是，美元走強、美債殖利率上揚，卻沒看到金價走跌，過去黃金與美元走勢呈現負相關，最近卻沒這情況，市場似乎已經習慣了，對黃金有需求還是會買，加上中東地緣政治緊張，也讓投資人為黃金是可靠的資產類別，因此，星展銀對黃金正面看待。
不過，他也提到，觀察美元指數及美國公債殖利率，這兩因素並沒有壓抑黃金走勢，利空不跌對黃金是有利的，尤其若美元開始走弱及公債殖利率下滑，反而會續支撐黃金走勢，進一步支持黃金表現，因此，即便星展銀上調金價目標區至2500美元，相對市場預低點，對黃金趨勢正面看待，有機會持續有表現。
此外，星展銀目前預估美國聯準會降息將會落在今年第3季，7月才有機會啟動第一次降息，接下來就要等到第4季才會再降息1次，預估美國今年有次降息機會，明年估會再降4碼，每季各降1碼。
※【NOWnews 今日新聞
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