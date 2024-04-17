蔡英文出席「國際大屠殺紀念日」活動　韓國瑜首度以新身分參與

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蔡英文總統致詞時表示，我們每年在此齊聚，緬懷大屠殺的罹難者及所有因為這場悲劇而遭受難以想像痛苦的人們，當時人類的尊嚴因政治意識形態而被罔顧，現在的我們更須承諾永遠不會忘記這段歷史，並應該持續對抗歧視和偏見。
蔡英文總統指出，我們亦須提醒自己，仍有許多人持續在威權和獨裁政權下受苦，只因為他們有著不同的種族、性別、性取向、宗教或政治意識形態。換句話說，我們仍有很多需要努力之處。
總統提到，在追求正義及真相的過程中，我們可以學習以色列致力保存大屠殺受害者的歷史紀錄，及學習德國勇於面對歷史。在臺灣，我們致力處理過去的不公義，揭發威權時代的暴行。政府除了每年舉行二二八事件週年紀念儀式，也為實現轉型正義奠定穩固基礎，將轉型正義提升為最高政府機關的優先要務。
蔡英文總統說指出，行政院也成立新的單位，進一步將轉型正義的理念落實到政府政策中。新修正的「政治檔案條例」已於今年的二二八事件77週年紀念日開始施行。這是政府在追求轉型正義過程中，致力還原真相的重要因素，希望能為白色恐怖的受難者及其家屬帶來一些解脫和撫慰。
雖然我們在維護人權及反對偏見方面已取得長足進展，但全世界必須繼續對抗反猶太主義和威權侵略。我們也看到烏克蘭遭受入侵，以及哈馬斯對以色列進行恐怖攻擊等侵略行為所造成的可怕影響，這就是為什麼要強調與國際社會合作的重要性，以致力捍衛我們努力爭取而來的民主、自由、平等與和平。
蔡英文強調，透過與國際夥伴的合作，臺灣積極採取措施加強區域宗教自由，打擊歧視並促進平等，臺灣也將繼續堅定捍衛人權和民主。
蔡英文表示，歷史一再告訴我們，團結對於消除仇恨和形成理解至關重要。在面臨恐怖主義和威權主義威脅日益升高之際，我們攜手合作更為重要，如此才能為未來世代留下更美好的世界。我們感念在大屠殺悲劇中為了捍衛民主價值而犠牲寶貴生命的前輩們，也應提醒自己保持警惕，同時重申誓言，不讓這樣的悲劇再次發生。