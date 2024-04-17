轟NCC前委員淪「詐騙門神」！國民黨團：政府打詐攏係假

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徐巧芯指出，NCC對於《電信法》即將落日，要怎麼管理第二類電信業者，使用黑莓卡、SIM卡進行詐騙等犯罪行為時，並沒有提出任何配套措施。因此，國民黨立委很負責的對《電信管理法》第63、64條提出修法，針對違法業者加重罰則，將在近期進行審查，讓犯罪者獲得更重的懲罰。
國民黨立委黃健豪指出，詐騙集團如此猖獗，如此熟悉了解電信事業的操作，懂得如何規避相關法律，製造斷點讓檢警追查不易，原來是有前NCC委員在當門神。
黃健豪揭露，在網路平台，都能輕易買得到詐騙集團所使用的「白卡」，據了解，許多第二電信業者的倉庫，都可以找得到大量的「白卡」。每張「白卡」背後都一連串序號(批號)，手機裝上「白卡」後，跳出需通過KYC「身份認證機制」網頁。問題就在於，進行KYC認證機制過程，可以隨意輸入任何編造的姓名和身分證字號，按下「確定」後獲得認證，即可撥打出去。
黃健豪說，詐騙集團只要加上國碼，不知情的民眾就會收到電話或簡訊，但電話號碼會顯示該門號分布來源地，例如香港(+852)。檢警回溯追查門號來源，就算是抓到撥打者，但查不到門號背後持有人。
黃健豪指出，漫遊門號在台灣撥打，必須執行流量交換過程，是透過國內三大電信業者，在台灣進行通訊的資格，詐騙集團再利用技術，改變撥打電話顯示為台灣當地號碼(+886)。黃健豪說，在台灣可以隨意取得「白卡」，隨意在任何一支手機上使用，又能用假名、假證號通過KYC認證，請問NCC到底有沒有掌握到賣出的「白卡」，到底賣給了誰？
黃健豪再提到，「二五電訊」電信公司在105年成立時，經濟部所登記資本額僅有100萬元，到了112年8月2日變更登記之後，資本額暴增到2億元，一家電訊公司從100萬元擴張至2億元，NCC渾然不知？都不會質疑業者如何在短短幾年間可以賺到上億元？稅捐單位難道都没注意到這家公司？黃健豪呼籲稅捐單位，必須積極追查資本額在短時間暴增的電訊業者。
黃健豪認為，NCC若無法杜絕「白卡」四處隨意販賣，那麼台灣詐騙案件將無法杜絕。檢調已經抓出NCC的內鬼，NCC請立即自清，並且重新檢視現行法令規範是否有漏洞，趕緊將破網補好。