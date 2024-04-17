《不夠善良的我們》選角祕辛！賀軍翔「5搶1」出線 金曲歌后背書
賀軍翔在台劇《不夠善良的我們》飾演的中年男子引發大眾共鳴，在12年婚姻中，他夾在相依為命的媽媽和老婆林依晨中間，對於刻骨銘心的前女友許瑋甯難以忘懷。導演徐譽庭透露，賀軍翔有操刀原聲帶的蔡健雅背書，在5個男主角人選中出線。
記者羅凌筠／綜合報導
徐譽庭在籌備期對男主角人選很頭痛，有一次蔡健雅在她家討論劇本，「我說男主角我陷入苦惱，有5個人選，蔡健雅像仙姑一樣說『妳說出來，我感覺一下』，我提到小美的時候，她說，『唉唷，這個有點機會』。」
最後兩人決定玩個遊戲，把5個人名分別寫在5張紙條之後摺起來，徐譽庭說：「我的手裡面握個名單，問說『這是我們男主角嗎』，另一個人用力把手按下來，有一張按不下來，打開來就是小美。」這個過程讓賀軍翔聽了直呼好玄。
其實徐譽庭對賀軍翔很有信心，認為他就是男主角何瑞之的不二人選，「因為我跟他聊了很多，他是家裡老大，弟弟妹妹都是他照顧，結婚以後房子買在樓上、樓下，就是要就近照顧家人，我覺得摩羯座對於責任非常看重。」
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