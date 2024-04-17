北市清查藏壽司分店　衛生局：3分店查有病媒出沒

針對近期亞洲藏壽司股份有限公司多家分店陸續通報多起疑似食品中毒案件，為保障消費者飲食衛生安全，北市衛生局今（17）日完成清查6家藏壽司分店，查核結果3家分店(中山南西店、松江南京店及信義ATT店)現場查有病媒出沒、壽司機不潔及食材放置於地面等衛生缺失，已命業者限期改正。
記者呂炯昌／台北報導
北市衛生局指出，特針對位於北市6家藏壽司分店依據食品良好衛生規範準則進行查核，查核結果3家分店（台北館前店、微風松高店、南港Citylink店）尚符合規定，3家分店(中山南西店、松江南京店及信義ATT店)現場查有病媒出沒、壽司機不潔及食材放置於地面等衛生缺失，已命業者限期改正，屆期複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局呼籲，消費者為預防食品中毒事件發生，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，另挑選生鮮食品時應選擇有良好信譽的商家外，再以「看顏色、聞味道、挑外觀」來判斷新鮮程度，以確保食品衛生安全。民眾如發生疑似食品中毒事件，應至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7076，亦可至北市衛生局網站查詢相關訊息。