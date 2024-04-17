金馬賓館取得綠色餐廳倡導永續綠色行動 全國錄像藝術徵件開跑
永添藝術．金馬賓館當代美術館 (永添金馬美術館) 依傍壽山公園，得天獨厚的自然景緻，加上館方自主植林，環境綠化覆蓋度極高，有如城市中的森林美術館。位於二樓的人氣咖啡廳ALIEN All-Day Lounge，獲得高雄市環保局認證為「綠色永續餐廳」，此外，館方近期也響應市府活動「高雄淨零城市發展」推出環保減碳搭輕軌享看展門票5優惠活動，而第二屆「影像沙盒Video Sandbox影像藝術徵件」即日起至4月底公開徵件。
記者陳美嘉／高雄報導
位於金馬賓館當代美術館二樓的ALIEN All-Day Lounge獲得「綠色永續餐廳」認證，除了充滿職人手藝的高人氣餐點，在建築環境無甲醛油漆、無環境賀爾蒙，並以在地食材為主張的菜單設計，力求落實永續。
近期，館方除了響應市府活動「高雄淨零城市發展」推出環保減碳搭輕軌享看展門票50元 (原價120元) 優惠活動之外，更於4月22日世界地球日之前於官方社群公開「綠色行動宣言」，號召民眾共同響應，即日起至4月30日，凡參與金馬賓館綠色行動並加入官方Line@即有機會獲得館方限量出版的藝術版畫L夾。
去年引起熱烈回響的Skyline屋頂電影院，將於5月3日與5月4日帶來四部精彩絕倫的好電影，邀請民眾在美術館的開闊天台，盡享美術館的晚霞與星夜，感受綠意環繞的森林芬多精。
此外，場域於一樓曾為電報室的「記憶Memory」展間，館方開放做為藝術新秀扶植平台，提攜台灣藝術領域，支持以藝術帶領新創的可能，接續去年首度攜手南藝大的公開徵件活動「影像沙盒Video Sandbox影像藝術徵件」獲得業界的高度評價，今年度也公佈第二屆的活動簡章，評分標準：創作理念40%、與場地契合30%、創新程度30%，即日起至4月30日，歡迎全國四十歲（含）以下當代藝術創作者加入，評選結果預計於5月公告於永添藝術・金馬賓館當代美術館官網。