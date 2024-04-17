名家論壇》賈程年／不期不待的聽話內閣

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對照前幾任政府，不難看出賴清德想大權一把抓的企圖，從任用最信任的卓榮泰以及新潮流及「台南幫」的人馬，包括在自己的讀書會、新境界文教基金會裏頭找人，幾乎每位閣員都跟賴清德有深厚的關係，「從內圈找人」代表新內閣一定會遂行賴清德的旨意，畢竟都是「自己人」。
我們看陳水扁政府，當年阿扁為了要讓政權順利交接，籌組聯合政府，第一任閣揆找來了國民黨籍的唐飛擔任閣揆，唐的軍人背景引起極大爭議，話題性十足。唐飛就任後雖有心往朝野和諧邁進，但仍遇到重重阻礙，最後因為核四續建問題與民進黨分道揚鑣，結束139天的閣揆生涯。
再看馬英九政府，同樣是政黨輪替，同樣是新政府上台，馬英九第一任閣揆找來曾任交通部長、行政院副院長的學者官員劉兆玄擔任，劉的國民黨背景沒有問題，執行能力也很強，在任內也確實執行馬政府的政策，如油電雙漲、發放消費券等，但最後因為八八風災負起政治責任而辭職，當了閣揆478天，不到一年半。
最後看蔡英文政府，也是政黨輪替，也是第一任閣揆，找來新境界文教基金會執行長，做過阿扁時代財政部長的林全，說是無黨籍，但是林全挺綠色彩濃厚，也是蔡英文的追隨者，基本上也是負責執行蔡英文的指令。但，經濟學背景的林全難逃被綠營內部批評是老藍男，倉促卸任，比劉兆玄還短命，只做了476天。
所以閣揆都是執行總統的意旨，新上任總統的第一任閣揆或許多少帶有實驗性、理想性，甚至是衝突性，但折損的速度也很快。唐飛下台後，阿扁曾經說「路上的石頭已經移除」，可見台灣的政治環境下，總統跟閣揆不同政黨的情形很難會有好結果，更不用說是不是一個「聽話的行政院長」。
相較唐飛、劉兆玄跟林全，卓榮泰的資歷遜色不少，沒有經歷過中央部會首長，但他能被攻擊的點不多，同時又能明確執行賴清德的命令，賴政府的起手式就是打「安全牌」，每一個閣員都是聽話且忠誠，不會有理念上的衝撞，當然也沒有太多理想性的抱負，嗅不出有什麼大破大立的可能。
史上最長的交接空窗期，足足有4個月的時間讓賴政府好好尋覓人才，向外求才，但我們看到賴清德依舊在鏡子中找人，這回不是老藍男，卻都是老綠男；好一點的財經內閣雖說都是無黨籍，但也都是綠營友好，新任經濟部長郭智輝還被起底，違反證交法被判刑。
已經發布的人事無法讓人民眼睛一亮，剩下不多的人事就更不令人期待了。看看被蔡英文提前洩底的外交部長林佳龍、國安會祕書長吳釗燮，加上總統府秘書長潘孟安、顧立雄，真的讓人提不起勁。
內閣官員若不對人民負責，只會對賴清德負責，甚至連捍衛人民的權益都不敢宣示，這樣的聽話閣員，只是讓人看不起而已。
●作者：賈程年／資深媒體人
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