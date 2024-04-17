《行人交通安全設施條例》三讀 賴清德沒忘去年兩承諾
立法院會昨日三讀通過《行人交通安全設施條例》，對此民進黨主席暨副總統賴清德今（17）日於中常會表示，這是新屆國會首部通過的法律，規範行人更安全的空間，也象徵在民生福祉的議題上，不分黨派有許多合作的空間，同時提及去年出席行人路權遊行，自己所提出兩項承諾，分別是人為本與強化智慧科技的使用；未來，相信在四年400億元的預算支持下，結合跨黨派及民間團體的能量，可在2030年將行人意外死亡降低50％的目標。
記者陳威叡／台北報導
對於院會昨日三讀通過《行人交通安全設施條例》，賴清德表示，黨團在這之中也扮演重要角色，納入許多跨黨派的意見，這也是新屆國會首部通過的法律，規範行人更安全的空間，也象徵在民生福祉的議題上，不分黨派有許多合作的空間。走的安心，不僅是所有國人的期盼，也是最基本的權利。下了車，大家都是行人，強化人本交通的建設，是造福所有人。
賴清德也回憶，去年選舉時參加行人路權遊行，承諾行人及交通改善的兩大原則，第一是以人為本，第二是強化智慧科技的使用；未來相信在四年400億元的預算支持下，結合跨黨派及民間團體的能量，可在2030年將行人意外死亡降低50％的目標。