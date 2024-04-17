徐巧芯控「裝瘋」逃兵！溫朗東自揭瘡疤：妳無法對抗與死亡共舞者

《行人交通安全設施條例》三讀　賴清德沒忘去年兩承諾

▲賴清德去年率領黨公職冒雨出席「還路於民大遊行」，今日於中常會提及當初的承諾，第一是以人為本，第二是強化智慧科技的使用。（圖／記者葉政勳攝）
▲賴清德去年率領黨公職冒雨出席「還路於民大遊行」，今日於中常會提及當初的承諾，第一是以人為本，第二是強化智慧科技的使用。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

立法院會昨日三讀通過《行人交通安全設施條例》，對此民進黨主席暨副總統賴清德今（17）日於中常會表示，這是新屆國會首部通過的法律，規範行人更安全的空間，也象徵在民生福祉的議題上，不分黨派有許多合作的空間，同時提及去年出席行人路權遊行，自己所提出兩項承諾，分別是人為本與強化智慧科技的使用；未來，相信在四年400億元的預算支持下，結合跨黨派及民間團體的能量，可在2030年將行人意外死亡降低50％的目標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於院會昨日三讀通過《行人交通安全設施條例》，賴清德表示，黨團在這之中也扮演重要角色，納入許多跨黨派的意見，這也是新屆國會首部通過的法律，規範行人更安全的空間，也象徵在民生福祉的議題上，不分黨派有許多合作的空間。走的安心，不僅是所有國人的期盼，也是最基本的權利。下了車，大家都是行人，強化人本交通的建設，是造福所有人。

賴清德也回憶，去年選舉時參加行人路權遊行，承諾行人及交通改善的兩大原則，第一是以人為本，第二是強化智慧科技的使用；未來相信在四年400億元的預算支持下，結合跨黨派及民間團體的能量，可在2030年將行人意外死亡降低50％的目標。

立院三讀《行人交通安全設施條例》　阻行人通行最高罰15萬

馬辦喊速修《反滲透法》　賴清德：傷害台灣和區域穩定和平

鄭文燦有新工作了！傳賴清德將找他接海基會董事長　月薪約25萬

巷仔內／賴清德攬半導體CEO展決心　商而優則仕勿淪「小白兔」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生