AV女優「新幹線吃大肉包」被轟爆了！道歉也沒用　崩潰宣布退出X

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雖然新幹線沒有明文規定禁止飲食，不過批判赤井美希的網友大多認為她還是應該遵守搭車禮儀，尤其新幹線的窗戶無法打開，重口味的豬肉包會影響其他乘客，對此，赤井美希再發文，指當時有確認周遭沒人才吃肉包，對思慮不周公開道歉，「新幹線上不准吃任何有氣味的東西，非常感謝所有指出這一點的人，以後我會小心避免類似事件發生。」
怎料，部分網友還是不放過赤井美希，依舊洗版謾罵，後來赤井美希又發文：「對不起大家，我（情緒）已經達到了極限。」宣布將暫時離開社群媒體，「我不敢打開這個頁面，因為我害怕他們接下來會說些什麼」，不過也有人幫赤井美希緩頰：「冷靜、不要給自己太大壓力」、「我會等妳，相信妳會回來！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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