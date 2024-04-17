影／K湯賽後凝視球場、未接受訪問　這會是他勇士生涯最終戰嗎？

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Kawakami如此寫道：「Klay本場10投0中，1分未得，這可能是他作為勇士球員的最後一場比賽，他並不是勇士今晚唯一表現平平的球員，但這無疑是一個糟糕的離開方式。」
金州勇士隊本季在82場比賽中取得46場勝利，在西區排名第10，附加賽首戰被淘汰出局，這低於他們自己的期望，也不值得球隊在球員薪資以及豪華稅上花費3.8億美元，看起來改變已經迫在眉睫。
很少人知道Thompson和其團隊的下一步會怎麼走，勇士主帥Steve Kerr 明確表示，他希望能留住湯普森，讓勇士王朝繼續存在。 然而，勇士要留住Thompson並不像想像的那麼簡單。 Kawakami指出：「奧蘭多（魔術）擁有很多出色的年輕球員，但沒有射手，他們可能會在今夏為Klay提供一大筆錢。」
奧蘭多魔術隊的興趣並不是唯一的問題。 勇士隊老闆Joe Lacob此前曾表示，他希望在今年夏天完全退出繳交豪華稅的行列，這雖然可行，但要實現這一目標可能需要大幅降低Thompson的續約價碼，魔術薪資空間更足夠，可以提供更優渥的價碼。
不過對於勇士來說，錢和爭冠機會或許從來不是唯一考量，他們有很多羈絆和束縛，Curry說他唯一的想法就是「贏球」，但也表明希望Thompson留下，這兩點實際上是有矛盾的。就如同勇士這些年的雙向計畫一樣。
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