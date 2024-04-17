楊寶楨出任基隆政策大使「一年期契約」薪資曝光！市府喊合法
2個月前淚辭民眾黨發言人與黨團副主任的楊寶楨宣告復出，基隆市政府16日舉行記者會，宣布楊寶楨擔任「2024基隆政策推廣大使」。基隆市議會17日上午召開第3次定期會暨第9次臨時會預備會，針對楊寶楨擔任「2024基隆政策推廣大使」一事，多位議員要求市府應詳加報告。市府發言人呂謦煒說明，招標及聘請楊寶楨的過程一切合法，而根據基市府公開的招標資料，是一年期共132萬元的勞務契約。
記者王德蓉／綜合報導
基隆市議會17日舉行預備會，針對近日基市府聘任楊寶楨擔任政策推廣大使，多位綠營市議員要求將人事案排入議程，請基市府完整說明；而楊寶楨人士案的勞務招標契約是否合理，民進黨議員張之豪認為，市府應專案報告。
對此，呂謦煒說明，招標及聘請楊寶楨的過程一切合法，而根據基市府公開的招標資料，是一年期共132萬元的勞務契約；基於楊寶楨善於操作社群媒體專業及形象良好，相信成立兒少處後，會是市府最堅實的保障。呂謦煒強調，楊寶楨報酬並非外傳的月薪制度，工作內容則為每個月至少出席4場活動，以及廣告拍攝和市政建設的數位行銷等，都要在完成任務取得成果後，並經過相關單位審核，才能取得報酬。